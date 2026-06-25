Fiordifrutta sceglie Al.ta come partner strategico e creativo per la comunicazione. Al via la nuova campagna

In occasione del trentesimo anniversario di Fiordifrutta, Al.ta è stata scelta come nuovo partner strategico e creativo per la comunicazione del brand di Rigoni di Asiago, con l'obiettivo di costruire una piattaforma capace di rafforzarne il posizionamento e accompagnarne la crescita nel corso del 2026.

“Fiordifrutta compie 30 anni rinnovandosi, ma senza perdere la sua essenza. Dal 1996 abbiamo scelto di trasformare frutta biologica in un gusto intenso e riconoscibile, con ricette semplici e fedeli ai nostri valori. Questo anniversario è per noi un momento importante: celebriamo un percorso fatto di innovazione, cura e fiducia, ma anche l’inizio di una nuova fase, con nuovi pack, nuove ricette e una nuova architettura di brand pensata per raccontare ancora meglio la ricchezza del mondo Fiordifrutta”, spiega Cristina Rigoni, CEO di Rigoni di Asiago.

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Il progetto nasce da quest'idea: "il vero competitor di Fiordifrutta non è un'altra confettura. È la frutta. Perché Fiordifrutta è probabilmente il prodotto che più si avvicina alla frutta stessa, grazie alle sue ricette preparate con ingredienti provenienti al 100% da frutta biologica colta al momento giusto e lavorata con gentilezza, senza l'utilizzo di zuccheri aggiunti", spiega l'agenzia nel comunicato.

Da questa riflessione nasce la nuova piattaforma creativa del brand: “Fiordifrutta. La più grande invenzione dai tempi della frutta.”

Racconta Simone Mascagni, Chief Creative Officer di Al.ta: "Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla strategia ci siamo resi conto che Fiordifrutta non doveva parlare come una confettura. Doveva comportarsi come la frutta. Da lì è nata una piattaforma che dà al brand una voce più coraggiosa e distintiva, spostando il confronto dalle altre confetture alla frutta stessa. Perché se il prodotto più simile a Fiordifrutta è la frutta, è da lì che deve partire tutta la comunicazione".

Il payoff firmerà la campagna integrata in via di sviluppo, che celebrerà il trentesimo anniversario del brand e, soprattutto, il lancio dei nuovi pack Fiordifrutta. È partita però già in questi giorni la fase teaser, con una serie di attivazioni esperienziali pensate per portare la piattaforma direttamente là dove nasce il confronto più naturale per Fiordifrutta: nel mondo della frutta.

Per una settimana, il Verzeratt, noto fruttivendolo milanese, è diventato la casa di Fiordifrutta. Ogni mattina i clienti hanno ricevuto una colazione gratuita a base di macedonia, spremuta e pane e Fiordifrutta, oltre a sampling di prodotto e gadget brandizzati. Il 24 giugno, invece, lo spazio ha ospitato un aperitivo aperto al pubblico con cocktail realizzati utilizzando una delle ultime novità di prodotto: Fiordifrutta Pesche e Frutto della Passione, della nuova linea “Le Specialità”.

Parallelamente, il progetto ha coinvolto anche il fruttivendolo Vuoi Quei Kiwi e diversi punti vendita della GDO, con l'obiettivo di "hackerare" il reparto ortofrutta. Per la prima volta, infatti, i vasetti di Fiordifrutta sono usciti dallo scaffale delle confetture per entrare direttamente nelle cassette della frutta: Fiordifrutta Albicocche tra le albicocche, Fiordifrutta Fragole e Fragoline di Bosco tra le fragole, Fiordifrutta Limoni Primofiore di Sicilia tra i limoni e così via, trasformando il reparto ortofrutta nel primo media della campagna.

A supporto dell’attivazione, AL.TA ha realizzato anche una serie di cassette di frutta brandizzate, ognuna con il relativo gusto del prodotto: sono state spedite come gifted a diversi creator selezionati, che hanno fatto contenuti di unboxing nelle stories invitando le proprie community a partecipare all’evento al Verzeratt.

Per amplificare ulteriormente l’iniziativa online e portare traffico all’evento, è stato attivato anche il media brand Milano da Scrocco, trasformando il teaser fisico nei fruttivendoli in un contenuto capace di vivere e diffondersi anche sui social.

In una sola settimana, "l'attivazione ha generato oltre 1 milione di impression sui social, coinvolto più di 1.000 persone tra colazioni e aperitivi e distribuito oltre 1.000 tote bag e monoporzioni Fiordifrutta", si legge nella nota.