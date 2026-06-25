Si rinnova la collaborazione tra Guidi Car e Fattoretto Agency: nuovi brand, nuove tecnologie e continuità digitale

L'evoluzione del mercato automotive passa oggi attraverso innovazione tecnologica, digitalizzazione e nuovi modelli di mobilità. Un cambiamento che coinvolge da vicino anche le realtà più strutturate del settore, chiamate a coniugare esperienza, capacità di adattamento e visione per affrontare le sfide del futuro.

L'evoluzione del mercato automotive passa oggi attraverso innovazione tecnologica, digitalizzazione e nuovi modelli di mobilità. Un cambiamento che coinvolge da vicino anche le realtà più strutturate del settore, chiamate a coniugare esperienza, capacità di adattamento e visione per affrontare le sfide del futuro.

In questo scenario si inserisce anche Guidi Car, Gruppo attivo tra Toscana e Liguria che, dopo decenni di sviluppo, sta vivendo una nuova fase di espansione. A supporto di questo percorso si rinnova anche la collaborazione con Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO, GEO e AI, che continuerà ad affiancare l'azienda nello sviluppo della propria presenza organica con una strategia su misura.

Guidi Car: una crescita costruita su esperienza, territorio e innovazione

Attiva nel settore automotive dalla metà degli anni Cinquanta, Guidi Car ha costruito nel tempo un percorso di crescita che l'ha portata a diventare un autentico punto di riferimento tra Toscana e Liguria.

Dall'ottenimento del mandato Mercedes-Benz nel 1969 alla nascita ufficiale del Gruppo nel 1979, fino all'espansione territoriale avviata dalla seconda generazione della famiglia Guidi, l'azienda ha saputo evolversi mantenendo continuità nei propri valori e nell'attenzione al cliente.

Oggi, il Gruppo opera attraverso sette sedi e propone un'offerta che comprende vendita di vetture nuove e usate certificate, noleggio, assistenza specializzata e acquisto dell'usato. Accanto agli storici marchi Mercedes-Benz, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo, Guidi Car si è distinta negli anni anche per gli investimenti in innovazione e digitalizzazione, ottenendo riconoscimenti come il Best Digital Dealer.

Un percorso accompagnato da iniziative concrete in ambito sociale e ambientale, dal sostegno al progetto di Play Therapy dell'Ospedale Pediatrico Meyer alla collaborazione con l'associazione Talea per attività di riforestazione urbana. Per il Gruppo, del resto, la crescita è sempre stata legata alla capacità di costruire relazioni durature, fondate sulla conoscenza delle persone, sull'ascolto delle loro esigenze e su un rapporto di fiducia destinato a consolidarsi.

Il 2026: una nuova fase di sviluppo per Guidi Car

Il 2026 rappresenta un anno strategico per Guidi Car. Il Gruppo guarda al futuro attraverso un piano di sviluppo che coinvolge offerta commerciale, innovazione tecnologica e organizzazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato e rispondere alle nuove esigenze della mobilità contemporanea.

Tra le novità più significative figura l'ingresso di due nuovi brand internazionali. Da un lato, BYD è uno dei principali protagonisti a livello globale nel settore della mobilità elettrica e delle tecnologie sostenibili. Dall'altro, Lynk & Co porta con sé una visione innovativa della mobilità, caratterizzata da un forte orientamento alla digitalizzazione e alla flessibilità dei servizi.

Allo stesso tempo, l’azienda sta portando avanti un importante percorso di trasformazione interna attraverso l'adozione di nuove infrastrutture cloud, pensate per rendere i processi sempre più efficienti, integrati e performanti. A ciò si affianca il rafforzamento delle attività dedicate alla cybersecurity, con l'obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza, continuità operativa e protezione dei dati.

Lo sviluppo coinvolge anche il capitale umano. Negli ultimi mesi, il Gruppo ha infatti rafforzato il proprio organico sia nell'area commerciale sia nei servizi di assistenza, consolidando le competenze necessarie per accompagnare la crescita dell'azienda e offrire ai clienti un servizio sempre più qualificato.

Tradizione e innovazione continuano così a procedere nella stessa direzione, dando forma a una nuova fase della storia di Guidi Car: una fase caratterizzata da investimenti, evoluzione e visione strategica.

Il supporto firmato Fattoretto Agency

Se l'ingresso di nuovi brand, gli investimenti tecnologici e il rafforzamento della struttura aziendale testimoniano la volontà di Guidi Car di continuare a evolversi, anche la dimensione digitale riveste un ruolo sempre più strategico.

È in quest'ottica che si inserisce il rinnovo della collaborazione con Fattoretto Agency, che ha già portato eccellenti risultati. Specializzata in SEO, GEO e AI, l'agenzia continuerà ad affiancare il Gruppo attraverso attività di ottimizzazione della presenza organica e link building, con l'obiettivo di consolidarne la visibilità online e intercettare le nuove modalità di ricerca degli utenti.

A supporto di queste attività opera inoltre Fattoretto.AI, divisione dedicata allo sviluppo di workflow e agenti basati sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei processi aziendali, mentre la divisione Brand & Organic Growth integra attività di posizionamento organico, crescita del brand e sviluppo della visibilità nel lungo periodo.

Completa l'ecosistema dell'agenzia FattoBoost, software proprietario che rielabora tramite API i dati provenienti da Google Search Console, integrandoli con quelli di DataforSEO e Semrush per fornire insight avanzati a supporto delle decisioni strategiche.

Una visione condivisa per guidare il cambiamento

Il rinnovo della collaborazione tra Guidi Car e Fattoretto Agency conferma quanto la continuità strategica sia fondamentale per governare le fasi di forte espansione. In un mercato automotive in cui l'evoluzione tecnologica viaggia di pari passo con i canali digitali, disporre di una presenza online solida diventa un asset competitivo imprescindibile.

L'obiettivo della sinergia, non a caso, è supportare questa nuova transizione aziendale, traducendo gli investimenti del Gruppo in una presenza organica autorevole, capace di rispondere alle reali abitudini di ricerca degli utenti e di consolidarsi ulteriormente.