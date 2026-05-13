Carriere: Valentina Marchetti, Paola Luzzi, Jessica Basilico e altri. Gli aggiornamenti da LinkedIn

Nuovi ingressi e promozioni in Barilla, Puig, We Are Social e non solo, resi noti dai diretti interessati sul social network

Torna la nostra rubrica dedicata ai movimenti professionali nel mondo del marketing e della comunicazione digitale.

Dopo il precedente aggiornamento pubblicato a metà maggio, proponiamo una nuova rassegna di manager e professionisti che hanno annunciato su LinkedIn cambiamenti e nuove sfide nel proprio percorso lavorativo.

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Valentina Marchetti cresce in Barilla Group

Valentina Marchetti rende noto su LinkedIn il suo cambio di ruolo in Barilla Group da Global Marketing Director Pesto Barilla (e prima ancora Global Senior Marketing Manager Pesto Barilla) al nuovo incarico di VP Global Equity & Communication. Prima di entrare nell'azienda italiana, la manager ha lavorato oltre quattro anni in GBfoods, ricoprendo diverse cariche, da ultima quella di Marketing Manager Tigullio & Saikebon. Tra le sue esperienze figurano anche incarichi in Autogrill e Carlsberg Group.

Paola Luzzi in Mediakeys Italia

Paola Luzzi condivide sul social dedicato al mondo del lavoro la sua nuova avventura professionale: la manager approda in Mediakeys Italia dove assume il ruolo di Media Director. Prima di entrare nell'agenzia media specializzata in ooh e dooh, è stata Media Director di Connexia, Digital Account Manager di Cheil Italia e Digital Account Director in Zenith, per citare alcune delle sue esperienze lavorative.

Michele Gigante in Puig

Tramite un post su LinkedIn, Michele Gigante racconta di essere entrato come Media Manager nell'azienda di cosmetica Puig. Tra le sue esperienze precedenti figurano incarichi in agenzie come Starcom e Havas Media Network Italy.

Jessica Basilico in We Are Social

Cresce in Plus Company Jessica Basilico che, dopo aver lavorato per oltre quattro anni in Hello prima come Account Executive e in seguito come Senior Account Executive, passa ora in We Are Social in qualità di Senior Account Executive, come annuncia lei stessa su LinkedIn. In passato ha lavorato anche in Ogilvy e Sky Italia.

Federico Liva arriva in Google

Federico Liva annuncia sul social network dedicato al mondo del lavoro il suo approdo in Google come Marketing Manager. Proviene da South Pole, realtà nata per sviluppare progetti di riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo, dove in sei anni ha ricoperto diversi ruoli, da ultimo quello di Global Digital, Web and Performance Marketing Manager, guidando la messa a terra di strategie di marketing digitale basate sui dati per i mercati internazionali, con un focus sulle soluzioni di sostenibilità.

Barbara Damiani in Norqain Italy

Barbara Damiani entra in Norqain Italy, sede italiana del brand di orologi svizzero, con il ruolo di Marketing Manager, come annunciato dalla diretta interessata su LinkedIn. Arriva dal gruppo Havas, dove ha svolto diversi incarichi in Havas Media Network e in Havas Play, dove era da febbraio 2026 Sports Marketing Manager.