“Pronti per una nuova stagione” con Roberto Mancini: in arrivo gli spot delle Marche per il rilancio dell’offerta turistica

“Pronti per una nuova stagione” è il clima che caratterizzerà la campagna pubblicitaria che la Regione Marche lancerà nelle prossime settimane a sostegno della sua offerta turistica.

Protagonista assoluto della comunicazione il marchigiano Roberto Mancini. Per tre giorni l’allenatore della Nazionale di calcio ha girato i primi spot della campagna in alcune delle location più suggestive della regione, da Abbadia di Fiastra a Gradara, da Jesi alle Grotte di Frasassi, da Ascoli Piceno e Torre di Palme a Fermo, in vista dell’imminente stagione turistica.

“Ringrazio la Regione per avermi scelto come testimonial. Insieme faremo grandi cose”, ha detto, ad Ancona, nel corso di una conferenza stampa presso la sede della giunta regionale. “È un grande onore come quando sono stato scelto come CT della Nazionale. Le situazioni possono essere anche simili: io ho preso la Nazionale in una situazione abbastanza difficile, nella quale nessuno credeva. In due anni siamo riusciti a riportarla ai vertici. Le Marche, come tutta l’Italia, stanno attraversando un momento difficile; però credo che abbiamo grandi qualità, siamo allenati a questo perché i marchigiani sono dei grandi lavoratori. Penso che tutti insieme usciremo da questa situazione, dal momento che le Marche sono talmente belle da essere capaci di attrarre tutte le persone che vorranno venire”.

“Noi marchigiani siamo veramente molto felici che abbia accettato questa sfida di rilancio dell’immagine del nostro territorio. Un territorio bellissimo che a volta ancora ci stupisce, che regala emozioni straordinarie ma che non è sempre conosciuto”. ha detto il presidente Francesco Acquaroli.

Mancini è già stato testimonial delle Marche da calciatore della Lazio di Sven-Goran Eriksson negli anni 1999 e 2000. Tra gli altri sportivi che hanno prestato negli anni passati la propria immagine per promuovere le bellezze della regione figurano altri die marchigiani, ovvero la campionessa di scherma e attuale sottosegretaria allo Sport del Governo Draghi nel 1997 e Valentino Rossi nel 1998. Volto delle Marche è poi stato nel 2019 e 2020 il ciclista Vincenzo Nibali, campione del ciclismo mondiale.