Engage Spot Parade, scopri e vota le migliori pubblicità di ottobre

WWF, "Il panda siamo noi" (Accenture Song)

WWF Italia ha scelto Accenture Song dopo una gara per l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione della nuova campagna di comunicazione "Il panda siamo noi", on air e online su social, digital, connected tv, Tv, radio, stampa e affissioni.

Tutte le attività sono raccolte sotto l'hashtag #Ilpandasiamonoi, che sfrutta la forza iconica del simbolo del WWF per sensibilizzare le persone sulla nuova specie “a rischio estinzione”: quella umana. L’iniziativa propone una piattaforma creativa che affronta sia le tematiche più urgenti su cui agire, sia i progetti in corso, e che rappresenta il punto di partenza per un nuovo piano strategico e di comunicazione di ampio respiro.

Bancomat, "Dal 1983, ogni giorno più liberi" (VMLY&R)

Bancomat torna in comunicazione con la nuova campagna ideata da VMLY&R Italy, agenzia creativa del network WPP, in occasione del quarantesimo anniversario del brand, che sin dal 1983 si impegna a offrire soluzioni di pagamento innovative a tutti gli italiani.

La comunicazione, con la pianificazione di Wavemaker, si sviluppa attraverso uno spot tv di 30’’ prodotto da Think Cattleya e diretto da Gabriele Mainetti, maxi-affissioni realizzate con gli scatti di Alex Telfer, radio, contenuti social sui canali del brand, addressable TV e cut digital multisoggetto che raccontano i servizi di pagamento Bancomat.

Chilly, "Fresca" (Ogilvy)

È on air "Fresca di Chilly" la nuova campagna sviluppata da Ogilvy per il brand di Bolton Group dedicato all'igiene intima.

Il planning di MediaCom coinvolge la tv con il primo soggetto prodotto da Mercurio Cinematografica con la regia del pluripremiato Gregory Orhel. La comunicazione sarà affiancata anche da una pianificazione sui canali social e digital del brand in Italia, Spagna e nei principali mercati europei. Seguirà un secondo soggetto per il lancio della nuova range Chilly detergente intimo senza risciacquo.

Open Fiber, "La rete che trasforma l'Italia" (Yes I Am)

Leagas Delaney firma il debutto televisivo di Open Fiber con una campagna on air da domenica 24 settembre sui canali Sky. La creatività prende vita dal nuovo payoff “La rete che trasforma l’Italia” ideato dal Creative Hub, Yes I Am. Il film fa leva sugli asset principali di Open Fiber quali italianità, competenza e capillarità della rete. Così facendo, mostra al grande pubblico il mondo di possibilità che scorrono attraverso le connessioni; possibilità concrete che, grazie a una rete ultraveloce, dimostrano che il futuro è già qui.

Gran Pavesi, "Come fai a dire di no?" (Auge)

Gran Pavesi sceglie Auge per rilanciare sul mercato le Sfoglie Gran Pavesi: prima con un’activation, poi con due spot tv, le creatività mettono in scena un nuovo modo di intendere la condivisione attraverso un tono di voce divertente. L'agenzia guidata da Federica Ariagno e Giorgio Natale, che già ha collaborato con Barilla negli ultimi anni, si è aggiudicata l'incarico dopo una gara indetta per la comunicazione above the line, digital e social di Cracker e Sfoglie Gran Pavesi.

U-Power con John Travolta e Gerard Butler (Visionworks)

John Travolta è il nuovo testimonial U-Power al fianco di Gerard Butler nello spot tv in onda sui principali canali televisivi. Lo spot è firmato dall’agenzia Visionworks, che prosegue così la collaborazione con U-Power, continuando a curarne posizionamento e creatività.

Una comunicazione media integrata veicolata in contemporanea in Italia, Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Polonia e che vede le due star di Hollywood per la prima volta insieme sugli schermi. Il nuovo spot tv prende il nome di “Undercover spies” (spie sotto copertura) e la sua trama è ricca di azione e di umorismo, una spy story in cui i veri protagonisti sono gli abiti da lavoro e le scarpe antinfortunistiche.

