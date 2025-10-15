Natale: il Montepulciano d’Abruzzo va in tv, Maria Grazia Cucinotta protagonista dello spot

Il Montepulciano d’Abruzzo va in tv con un nuovo spot dedicato alle festività natalizie, on air su tutte le emittenti Rai a partire da domenica 21 dicembre. L’iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura, attraverso il soggetto attuatore ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive, con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli più autentici del territorio abruzzese.

La campagna, declinata in spot da 15", 30" e 60" realizzati da Minerva Pictures, ha come protagonista Maria Grazia Cucinotta – che descrive con eleganza ed emozione il legame profondo tra il Montepulciano d’Abruzzo e la sua terra d’origine - e vede la partecipazione del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti.

«Questa campagna – dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – è molto più di una promozione televisiva: è un atto di valorizzazione del nostro territorio e dei suoi beni più identitari. La viticoltura abruzzese è un vero traino dell’economia regionale, un settore che unisce tradizione e innovazione e che rappresenta al meglio la capacità dell’Abruzzo di essere competitivo, autentico e profondamente legato alle proprie radici».

«Il Montepulciano d’Abruzzo è l’espressione più autentica del nostro patrimonio vitivinicolo, un vino capace di raccontare l’identità, la storia e la vocazione del luogo da cui nasce - aggiunge il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi -. Questa campagna rappresenta un’importante occasione per rafforzarne il posizionamento e per condividere, attraverso un linguaggio emozionale e contemporaneo, i valori di qualità, appartenenza e orgoglio che il nostro vino porta con sé».

La campagna si inserisce in una più ampia strategia di promozione volta a rafforzare il posizionamento del Montepulciano d’Abruzzo come ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo, valorizzando una regione che, attraverso il vino, continua a offrire eccellenza, passione e una narrazione autentica capace di emozionare.