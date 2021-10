eBay sceglie Dude e lancia la campagna “Tratto da una storia eBay”

L'agenzia, scelta dopo gara, firma la nuova comunicazione del marketplace on air su TV, Out Of Home, digital e social

Dopo una consultazione avvenuta durante l’estate, Dude firma il nuovo communication framework di eBay e realizza una campagna integrata composta da film TV, Out Of Home, digital e social, pianificata da Mediacom.

Attraverso il nuovo payoff “eBay. Un’altra storia” e la piattaforma creativa “Tratto da una storia eBay”, il brand si racconta mettendo al centro la propria community, elemento differenziante e distintivo all’interno dell’affollato settore degli e-commerce.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2021, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Grazie ad una comunicazione che coinvolge diversi touch point, le storie di buyers e sellers arrivano in tutta Italia. Su eBay migliaia di utenti comprano e vendono ogni giorno oggetti e articoli di qualunque tipologia, ma soprattutto incontrano altre persone, con le quali condividono passioni e interessi. E da qui inizia il lungo viaggio alla scoperta di una community sempre più forte e legata, appunto, da innumerevoli storie. Storie che prendono vita nei due spot - on air a partire dal 10 ottobre - i cui protagonisti raccontano in prima persona le proprie esperienze d’acquisto, entrambe ispirate a reali insight legati all’utilizzo della piattaforma. Da chi cerca gli strumenti perfetti per preparare una torta, a chi ha bisogno di un pezzo di ricambio per la propria moto, i due film esaltano il rapporto buyer - seller, rivelando la natura umana di eBay.

ebay - Tratto da una storia eBay - C'è moto e moto from DUDE on Vimeo.

“Questo nuovo framework di comunicazione ha l’obiettivo di raccontare il DNA del brand eBay, un marketplace inclusivo e fatto di storie della sua community, dove ogni oggetto venduto e acquistato parla di passioni e di esperienze. Il core della campagna è infatti #trattodaunastoriaebay - ha dichiarato Vito Pace, Head of Brand Marketing & Communications di eBay Italia da quest'anno – e crediamo che grazie a questo nuovo percorso narrativo potremmo riuscire a raccontare l’aspetto umano, le storie e le esperienze vere di tutta la nostra community”.

eBay - Tratto da una storia eBay - Wannabe Iginio from DUDE on Vimeo.

Un approccio "people-driven" che caratterizza anche la campagna affissioni nelle principali città italiane - con creatività ad hoc pensate per Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna - dove le testimonianze degli utenti eBay vengono raccolte sotto forma di vere e proprie citazioni.

La nuova piattaforma di comunicazione del brand trova terreno fertile anche nel mondo digital e social, grazie a nuovi contenuti e format che metteranno ancora una volta al centro la community e i suoi protagonisti.

Commenta Livio Basoli, Chief Creative Officer e partner Dude: “eBay rientra in quella fortunata categoria di brand che ha a disposizione una vera e propria fonte inesauribile di insight e storie uniche e proprietarie. È bastato trovare la chiave strategica e creativa giusta per portare in vita non solo una campagna distintiva, ma quella che pensiamo possa essere una vera piattaforma di comunicazione di lungo periodo degna dell iconicità e della storia del brand.”

Le campagne precedenti erano state realizzate con i The Jackal prima ancora con Bcube.