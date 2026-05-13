Caffè Motta è Sponsor di Tim Battiti Live 2026. A supporto una campagna

Caffè Motta è sponsor di “TIM Battiti Live 2026”, il festival musicale dell’estate, in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 2 luglio. A supporto dell'evento il brand sarà anche in comunicazione integrata che prevede, oltre alla TV, con lo spot da 15’ che andrà in onda a partire dal 2 luglio, anche attività radiofoniche su Radio 105 e Radio Norba e una pianificazione Digital audio sul circuito Maxiaudio Mediaset. La presenza su una rete generalista come Canale 5 rappresenta un passaggio strategico per il brand, finalizzato a consolidare la notorietà nazionale.

L'edizione 2026 di TIM Battiti Live 2026 sarà condotta da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, e vedrà esibirsi sul palco di Trani alcuni tra i più importanti protagonisti della scena musicale italiana, in una cornice unica che unisce spettacolo, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Le puntate del programma saranno realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno.

"Essere sponsor di TIM Battiti Live significa per noi entrare in contatto con milioni di persone attraverso uno dei momenti di intrattenimento più attesi dell'estate. La musica ha la capacità di creare connessioni autentiche, proprio come il caffè, che da sempre rappresenta un momento di incontro, condivisione ed energia positiva. Questa partnership rafforza il percorso di crescita e notorietà del nostro brand, consolidando il legame con i consumatori e portando Caffè Motta al centro delle emozioni dell'estate italiana." ha dichiarato Claudia Cacia, Direttore Commerciale e Marketing di Caffè Motta.

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La sponsorizzazione di TIM Battiti Live si inserisce nella più ampia strategia di comunicazione dell'azienda, orientata a valorizzare la qualità del prodotto, la cultura del caffè espresso italiano e la vicinanza ai momenti di socialità vissuti dagli italiani.

Con questa iniziativa, Caffè Motta conferma il proprio impegno nel sostenere eventi capaci di coinvolgere il grande pubblico e di promuovere esperienze positive, condivise e memorabili. Caffè Motta, Un piacere… che chiama. Sempre.

Ecco il cast degli artisti di “TIM Battiti Live”:

Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Anna, Arisa, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA - Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso, Welo. E da “Amici”: Angie, Elena D’Elia e Lorenzo Salvetti.