Trade Republic nomina Michele Martinotti nuovo Head of Marketing Italia

La piattaforma di risparmio Trade Republic rafforza il team italiano con la nomina di Michele Martinotti come nuovo Head of Marketing Italia.

Martinotti, appassionato dei temi di innovazione e digitale, lavorerà allo sviluppo di Trade Republic nel mercato italiano e alla fidelizzazione dell’attuale base clienti. Vanta una decennale esperienza nel marketing e nella comunicazione, maturata tra l’Italia e la Germania e entra a far parte di Trade Republic dopo tre anni a capo del team marketing di Too Good To Go per cui ha guidato il lancio dell’app sul mercato italiano. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Brand Manager in Zalando e Subito.it, supportando l’espansione italiana dei due brand tra il 2015 e il 2019.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà giovane, innovativa e in forte crescita come Trade Republic - commenta Martinotti - Ho da subito sposato la missione dell’azienda di democratizzare il settore degli investimenti in Italia e renderli accessibili a tutti, con una grande enfasi sul tema degli investimenti responsabili e dell’educazione finanziaria. Lavoreremo per avvicinarci sempre di più alle esigenze dei clienti italiani e non vedo l’ora di iniziare a supportare il brand nel suo percorso di crescita”.

Con un Bachelor Degree in Economia ottenuto all’Università di Roma Tor Vergata e un Double Master’s Degree conseguito tra l’Università di Colonia e la Louvaine School of Management, nel suo nuovo ruolo di Head of Marketing Italia di Trade Republic, Martinotti si occuperà di guidare il team italiano di marketing di Trade Republic portando il brand a un livello superiore.

Dotata di licenza bancaria in Germania e supervisionata da Bafin e da Consob, Trade Republic è una delle più importanti piattaforme di investimento e risparmio presenti sul mercato europeo, riuscendo a unire le esigenze di un ambiente altamente regolamentato come quello bancario, con la flessibilità e l’attenzione al cliente propria del mondo tech.