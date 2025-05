La società sportiva Lazio ha ufficializzato la nomina di Emanuele Floridi come nuovo Responsabile della Strategia ed organizzazione della Comunicazione.

Floridi assume così il compito di potenziare e sviluppare ulteriormente le strategie e organizzazione di comunicazione della società, prendendo il ruolo rimasto vacante dopo l'uscita di Roberto Rao (che ora dirige l’ufficio stampa degli Aeroporti di Roma).

47 anni, romano, Emanuele Floridi vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, mediatica e sportiva. Ha ricoperto incarichi presso istituzioni pubbliche e aziende private, specializzandosi in relazioni istituzionali, strategie mediatiche e gestione della comunicazione.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha dichiarato in una nota: “Accogliamo con grande soddisfazione Emanuele Floridi nella famiglia biancoceleste. La sua esperienza e la sua professionalità saranno fondamentali per rafforzare la comunicazione e la diffusione del nostro brand, contribuendo a tutelare e valorizzare ulteriormente la grande tradizione della Lazio. Siamo certi che saprà operare con efficacia, consolidando il legame con i nostri sostenitori, partner commerciali e con gli interlocutori istituzionali e mediatici, promuovendo con forza i valori biancocelesti in Italia e nel mondo”.

Nelle sue prime dichiarazioni, Emanuele Floridi ha espresso grande entusiasmo per il nuovo ruolo: “Sono onorato di far parte di una società gloriosa come la Lazio. Ringrazio il Presidente Lotito per la fiducia concessa. Metterò tutta la mia esperienza e professionalità al servizio del Club, puntando a innovare e a rafforzare la strategia comunicativa. Il mio obiettivo è intensificare il dialogo con i media, le istituzioni e soprattutto valorizzare ulteriormente il rapporto speciale che lega la Lazio ai suoi sostenitori e a tutta la comunità biancoceleste”.