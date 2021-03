È nata AssoHealth, la prima associazione nazionale delle agenzie di comunicazione del settore healthcare. Riunisce sigle appartenenti a network internazionali e realtà italiane, tutte specializzate nella comunicazione della salute, e alle quali i promotori si auspicano se ne aggiungano altre. Il gruppo fondatore annovera CDM Milan divisione Healthcare, Educom, Energy, Havas Life Italy, Health&Life, Healthware International, MAPCOM Consulting, McCann Health, Ogilvy&Mather, VMLY&Rx, per un fatturato aggregato di circa 75 milioni di euro e oltre 300 dipendenti e per un comparto che complessivamente è stimato in oltre 200 milioni.

Presidente è Carola Salvato, CEO di Havas Life Italia. La affiancano nel Direttivo i Vicepresidenti Alessio Carli (McCann Health) e Lia Treichler (VMLY&Rx); Tesoriera è Paola Lanati (MAPCOM).

Il debutto ufficiale di AssoHealth è avvenuto con un evento giovedì 25 marzo, durante il quale è stato lanciato il “Patto per la Comunicazione Responsabile sulla Salute”, chiamando a raccolta tutti coloro che, a vario titolo e nelle rispettive funzioni professionali e istituzionali operano nel settore della salute.

“Le nostre agenzie sono aziende che si impegnano quotidianamente per promuovere una comunicazione guidata dai principi della scienza e della divulgazione scientifica - spiega Carola Salvato -. Nostro obiettivo è mettere a fattore comune le competenze, sia scientifiche sia di comunicazione e le nostre risorse per concorrere a creare valore nell’ecosistema della salute, tutelando l’etica e la cultura di una informazione propositiva che ha come missione finale quella di contribuire a una società più sana e partecipe. Vogliamo rappresentare la voce collettiva delle agenzie di comunicazione in ambito healthcare che operano con trasparenza, e per questo abbiamo dato vita insieme al nostro Manifesto. Non da ultimo, vogliamo dare voce al talento e all’eccellenza dei team che rappresentiamo”’.

“Accogliamo con grande interesse la nascita di questa realtà, particolarmente necessaria in un periodo in cui la salute è una priorità per tutti, persone e istituzioni. Un periodo in cui la comunicazione ha un ruolo centrale, e non può permettersi errori o imprecisioni, e deve assumersi le responsabilità che le competono", spiega Emanuele Nenna, Presidente UNA, Aziende della Comunicazione Unite, "UNA lavora da sempre perché la professionalità sia requisito imprescindibile per la comunicazione, perché la comunicazione ha il potere di influenzare i comportamenti e le scelte delle persone. Oggi quelle scelte hanno un impatto sociale enorme. Ci fa piacere constatare che AssoHealth, oltre a condividere pie-namente i principi centrali della nostra associazione, affianca a quelli la propria missione specifica: promuovere quella competenza scientifica di cui oggi non si dovrebbe poter fare a meno quando si parla della salute delle persone”.

I valori fondanti, che guideranno l’attività dell’Associazione, sono riassunti in un Manifesto che richiama alla responsabilità, alla collaborazione, all’etica ed alla chiarezza dell’informazione. AssoHealth aspira a diventare nei confronti degli interlocutori e attori della salute un partner autorevole e partecipativo, portando in dote quelle competenze di cui i comunicatori professionali specializzati sono promotori. Ciò soprattutto in relazione all’infodemia che nell’ultimo anno ha messo in grande evidenza l'importanza di una comunicazione corretta, etica e sostenuta dalla rigorosa validazione scientifica delle notizie che vengono utilizzate e diffuse.