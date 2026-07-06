Dall'AI Search alla digital analytics: come cambia il marketing turistico

Prosegue la collaborazione tra WMR Group, polo attivo nel marketing e nella consulenza che integra le competenze di Studio Cappello (Digital Marketing Agency), Adviva (Web Agency), WMR Hospitality e WMR Intelligence, e i centri universitari dedicati alla formazione manageriale per il settore Travel & Hospitality, come il Ciset - Centro Internazionale degli Studi di Economia Turistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Regione del Veneto, che organizza con Venice School of Management un master proprio dedicato all’innovazione nel turismo.

Dopo i buoni risultati delle precedenti edizioni, anche quest’anno il team di WMR è tornato in aula per presentare agli studenti del Master in Tourism Innovation le trasformazioni che stanno ridefinendo le strategie di Digital Marketing di destinazioni, hotel e strutture ricettive, con due lezioni dedicate all’AI Search Marketing, ovvero l'insieme delle strategie usate per

farsi trovare e citare dai motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale, e alla Digital & Web Analytics, il processo di raccolta, misurazione e analisi dei dati digitali.

Il Master in Tourism Innovation - Events, hospitality and experience management nasce infatti come proposta innovativa da una scuola che ha oltre 30 anni di esperienza nella formazione manageriale per l’industria dei viaggi e del turismo e quella degli eventi a livello internazionale. Il percorso dedica vasta attenzione al digitale e alle sue evoluzioni e si basa su un approccio hands on centrato sulla relazione e la presenza in aula delle imprese e degli esperti.

Dalla SEO all’AI Search: come cambia la ricerca di viaggi e soggiorni

Oggi la ricerca di viaggi, soggiorni ed esperienze avviene sempre più spesso attraverso motori conversazionali basati sull’AI, capaci di sintetizzare informazioni, confrontare alternative e guidare le decisioni degli utenti.

Uno studio congiunto di McKinsey e Skift evidenzia come, nella pianificazione dei viaggi, l’utilizzo dell’AI sia più che raddoppiato tra il 2024 e il 2025, un trend destinato a salire: si passa dall’accesso alle informazioni (“Search”) alla risoluzione di problemi complessi (“Solve”). Non è tutto: gli utenti che utilizzano AI Overview e AI Mode dichiarano di riuscire a prendere decisioni molto più velocemente (77%) e con maggiore sicurezza (75%).

Per questo, WMR ha evidenziato agli studenti del Master in Tourism Innovation come questo cambiamento richieda una trasformazione anche nel modo in cui brand turistici, hotel e operatori dell’ospitalità presidiano la propria presenza digitale per restare competitivi.

L’approccio presentato riflette il lavoro che i team di Studio Cappello e WMR Hospitality (WMRH) sviluppano nel quotidiano per migliorare posizionamento, visibilità, autorevolezza e conversioni dei siti di hotel e strutture turistiche: consulenza SEO avanzata, AI Search Strategy, ottimizzazione dei contenuti e analisi dei Search Journey, ovvero i percorsi attraverso cui un utente esplora i motori di ricerca (tradizionali e non) per trovare risposte, confrontare fonti e arrivare alla scelta finale.

Dai dati alle scelte: il ruolo decisivo della Digital Analytics

La crescita del turismo e un customer journey sempre più digitale rendono sempre più importante la formazione in digital analytics per il settore turistico, che presenta ancora un significativo ritardo nell'utilizzo dei dati. L'adozione di strategie data-driven consente di migliorare l'acquisizione dei clienti, aumentare la redditività e incrementare le performance, con benefici misurabili sia sui ricavi delle strutture ricettive sia sulle conversioni delle prenotazioni dirette.

Ecco perché, dopo l’approfondimento su SEO & AI Search, WMR ha portato sotto i riflettori un altro tema caldo: la Digital Analytics come leva strategica per migliorare performance e customer experience.

L’intervento ha mostrato come l’analisi dei dati, qualitativi e quantitativi, rappresenti oggi uno strumento fondamentale per guidare decisioni di business più efficaci. In più, ha approfondito il percorso che trasforma il dato grezzo in insight strategico, evidenziando il ruolo centrale di una solida Data Strategy, un approccio strutturato che consente alle organizzazioni di raccogliere, conservare, analizzare e utilizzare le informazioni in modo efficace, trasformandole in decisioni intelligenti, riducendo sprechi e supportando la crescita.

WMRH, al fianco dei professionisti del turismo

Le attività di docenza presso il Ciset si inseriscono nell'impegno di WMR nella formazione sui temi del digital marketing e della web analytics per il settore turistico. Attraverso la divisione WMRH, l'azienda offre servizi di consulenza e marketing per hotel e strutture ricettive, affiancando gli operatori nello sviluppo delle proprie strategie digitali.