Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Pashadv vince la gara media

Pashadv, società specializzata in MarTech, media strategy e advertising di Necci & Partners Group, si è aggiudicata la gara per la gestione della pianificazione media dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Il pitch, che ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore della comunicazione e del media planning, ha portato alla selezione finale di Pashadv per lo sviluppo e il coordinamento della strategia media nazionale e internazionale della manifestazione.

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Paolo Necci, Founder di Pashadv (nella foto sotto), commenta il nuovo incarico con queste parole: “Essere stati scelti per accompagnare un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo rappresenta per noi un riconoscimento importante. Metteremo a disposizione del Comitato competenze strategiche, capacità di coordinamento media e una visione integrata della comunicazione, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e amplificare il racconto dei Giochi a livello nazionale e internazionale.”

L’incarico prevede la gestione integrata delle attività di media strategy, pianificazione omnicanale, analisi dei target, coordinamento operativo e monitoraggio delle performance, con l’obiettivo di massimizzare la visibilità dei Giochi del Mediterraneo in Italia e nei Paesi del bacino mediterraneo.

La pianificazione media curata da Pashadv coinvolgerà televisione lineare e connected TV, stampa nazionale e sportiva, radio, digital advertising, social media, out of home, cinema e progetti speciali territoriali, con un presidio strategico della Regione Puglia, cuore della manifestazione.

L'attesa per i giochi intanto entra nel vivo. Dal 2 luglio, si accende una installazione luminosa sul Ponte Girevole di Taranto, con la scritta 'Embrace the future', motto dei giochi.

" 'Embrace the future' non è solo il claim dei Giochi del Mediterraneo. È il nostro modo di presentare e vivere l'evento. Restituendo al Mediterraneo la sua naturale funzione di abbraccio tra tre continenti e tante popolazioni diverse. Per questo 'Embrace the future' è anche una campagna pubblicitaria: vogliamo far conoscere a più persone possibile l'evento e condividere con loro la nostra visione”, conclude Carlo Molfetta, Direttore Generale Comitato Giochi del Mediterraneo.