Cliniq Brand Surgery chiude il 2023 con 2,6 milioni di fatturato e mira ai 3 milioni per il 2024

L’agenzia di comunicazione ed eventi segna un fatturato di 2,6 milioni per lo scorso anno e inaugura il 2024 con un nuovo progetto per Haier Europe

Cliniq Brand Surgery, l’agenzia di comunicazione ed eventi milanese guidata da Eugenio Lafratta e Florencia Bechara con sede a Milano e Madrid, chiude il 2023 con una crescita del 21% del fatturato che supera i 2,6 milioni di euro.

"Un traguardo incredibile", commenta l'agenzia nel comunicato, che attesta un trend di crescita costante negli ultimi anni. Tante le collaborazioni con gruppi internazionali che si rinnovano di anno in anno. Molti gli ambiti toccati, ma l’expertise rimane nel finance e nell’elettronica di consumo (grazie a collaborazioni con aziende del calibro di Assogestioni, che produce il Salone del Risparmio, Panasonic e Haier Europe) con una spinta negli ultimi anni verso il farmaceutico e l’IT.

"Non c’è una vera formula del successo, anche se noi crediamo siano le persone il vero valore aggiunto dell’agenzia” ha affermato Eugenio Lafratta, AD di Cliniq. “Il 90% di chi inizia con noi in stage viene poi assunto e nel frattempo segue un percorso professionalizzante unico: corsi di lingua durante le ore di lavoro, corsi di formazione annuali rispetto alle singole necessità, oltre ovviamente a smart working 2 giorni alla settimana e totale flessibilità degli orari. Inoltre tendiamo a responsabilizzare le persone sin da subito affidando task sfidanti a ragazzi quasi tutti under 30".

“Siamo davvero orgogliosi dei traguardi raggiunti, ma gli obiettivi del 2024 sono già molto sfidanti” ha confermato Florencia Bechara, Managing Partner e responsabile eventi di Cliniq Brand Surgery. “Fidelizzazione dei nostri partner storici, crescita ancora in doppia cifra per la sede italiana, puntando a superare i 3 milioni di euro di fatturato, e rilancio della sede spagnola con investimenti cospicui e crescita dell’organico".

Il primo obiettivo è già in parte raggiunto: per il secondo anno consecutivo Cliniq è infatti partner di Haier Europe per la realizzazione della Haier Europe Leadership Conference 2024 dal titolo "Connecting forward, growing together" che si terrà martedì 23 e mercoledì 24 gennaio presso l’Hotel Melià di Milano. Si tratta del più importante meeting annuale del Gruppo Haier, un evento internazionale che coinvolgerà circa 230 ospiti provenienti da tutto il mondo che si confronteranno su tematiche quali la crescita negli anni, i risultati economici ottenuti, i progetti e le ambizioni per il futuro.

L’agenzia ha sviluppato la creatività a 360 gradi: la visual identity, che richiama direttamente la città di Milano e il tema centrale che è quello delle connessioni che permettono una crescita è stato così declinato in ogni possibile output: gadget, badge, leaflet, produzioni video, allestimento, light show e contenuti di regia.