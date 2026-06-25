Superbello cresce tra eventi, branded content e ora anche produzioni entertainment

La video factory e event boutique fondata da Fabrizio Parisi punta a 1,1 milioni entro fine anno e annuncia l'ingresso nelle produzioni entertainment per le principali piattaforme streaming

Superbello, società specializzata in event experience, video production e motion graphics fondata nel 2017 da Fabrizio Parisi, chiude il primo semestre 2026 con un fatturato di 685mila euro, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel semestre la società ha gestito 40 clienti attivi, confermando partnership con Edison Energia, AboutPharma, L'Oréal Italia e Assogestioni e acquisendo nuovi incarichi da Granarolo e Richmond Italia.

Il team conta oggi 15 professionisti tra producer video e project manager. Il modello operativo copre l'intera filiera progettuale: dalla strategia narrativa alla produzione fino alla distribuzione dei contenuti.

Il forecast di chiusura 2026 è fissato a 1,1 milioni di euro. Nella pipeline del secondo semestre figura una produzione seriale destinata alle principali piattaforme streaming internazionali, tra cui Netflix e Amazon Prime Video, un passaggio che segnala un'evoluzione del posizionamento verso il mondo dell'entertainment.

Parisi ha inquadrato la traiettoria della società: “Continueremo a crescere nell'ambito eventi e branded content, ma stiamo anche entrando in produzioni sempre più vicine all'entertainment. È un'evoluzione naturale del mercato e del nostro posizionamento”.