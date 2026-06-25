Archimede compra il 40% di Videonaria: nasce un nuovo gruppo di comunicazione in Trentino

Archimede, tra le principali agenzie di comunicazione del Trentino, annuncia l’acquisizione del 40% delle quote di Joe Barba, società proprietaria di Videonaria, casa di produzione audiovisiva con sede a Rovereto. L’operazione nasce da una collaborazione consolidata nel tempo tra le due realtà. Archimede rafforza così la propria offerta interna sulla produzione audiovisiva, mentre Videonaria avrà l’opportunità di valorizzare le sue produzioni grazie a un sistema completo di strategia e gestione dei brand.

Guidata da Gabriele Dalla Costa e Mauro Vicentini, da quasi 30 anni Archimede affianca aziende e istituzioni nello sviluppo progetti di comunicazione e pubblicità: dalla strategia all’identità di marca, dalla produzione grafica allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, fino alla gestione dei canali digitali. Fondata da Stefano Bellumat (in arte Joe Barba), Videonaria è invece specializzata in advertising, corporate e branded content, con produzioni distribuite su scala nazionale.

Prende così forma un nuovo gruppo di comunicazione: le due aziende mantengono piena autonomia, identità distinte e governance invariate, mettendo però a sistema competenze, infrastrutture e visione industriale. Il gruppo conta circa 30 dipendenti, due sedi operative tra Trento e Rovereto, oltre 600 metri quadrati tra uffici, sale di editing e teatro di posa, un portafoglio di circa 300 clienti e un fatturato complessivo vicino ai 3 milioni di euro.

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«Oggi la differenza la fanno due elementi: la capacità di creare contenuti realmente distintivi e la possibilità di integrarli in una strategia costruita attorno all’identità specifica del brand», spiega Gabriele Dalla Costa, socio di Archimede srl. «Questa operazione va esattamente in quella direzione: ci permette di costruire progetti più completi e memorabili».

Aggiunge Mauro Vicentini: «Integrare competenze di produzione video ci consente di ampliare l’offerta, aumentare la qualità e avere un controllo più diretto sul risultato finale, dalla visione strategica alla realizzazione del contenuto».

Per Joe Barba l’operazione rappresenta un’occasione per dare ulteriore valore alle produzioni e agli investimenti dei clienti: «La nostra prima volontà è continuare a creare contenuti di qualità, oggi supportati da una strategia e una pianificazione ancora più solide, per amplificarne il valore e i risultati nel tempo».