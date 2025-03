La creative company amplia la propria offerta e si propone come punto di riferimento per le aziende che vogliono comunicare e creare valore attraverso i contenuti audio

Per rispondere alla crescente domanda di contenuti audio originali e di qualità, Caffeina annuncia il lancio di Vocal, un’agenzia verticale interamente dedicata alla produzione di podcast per brand e aziende. A guidare la nuova realtà è Annalisa Terzoli, già fondatrice della casa di produzione di video podcast Bloomcast, che assume il ruolo di Co-founder & Ceo di Vocal.

"Il podcast è oggi uno dei formati più efficaci per costruire engagement e fiducia con la propria audience. Con questa nuova sigla, vogliamo portare il nostro know-how creativo e strategico nel mondo dell’audio storytelling, aiutando i brand a realizzare contenuti di valore e a distinguersi in un mercato sempre più competitivo”, commenta Terzoli.

Leggi anche: CAFFEINA FIRMA IL NUOVO POSIZIONAMENTO DI YAMAMOTO

L'obiettivo di Vocal è trasformare i podcast in uno strumento di storytelling strategico per le aziende. "Vocal nasce dalla nostra volontà di innovare costantemente e rispondere ai cambiamenti nel modo in cui le persone fruiscono i contenuti. Il podcast rappresenta un'opportunità straordinaria per i brand e con Vocal vogliamo essere il partner ideale per aiutarli a coglierla al meglio”, spiega Antonio Marella, Coo di Caffeina.

L’expertise di Vocal copre l’intero processo di produzione di podcast e vodcast, dalla strategia alla distribuzione. L’agenzia si occupa della produzione di branded podcast, curando l’ideazione e la realizzazione di contenuti audio in linea con la brand identity e gli obiettivi di comunicazione delle aziende. Inoltre, sviluppa strategie di marketing e distribuzione per massimizzare la visibilità dei contenuti, lavorando sulla promozione con inserzioni audio e format innovativi per intercettare il pubblico giusto. Attraverso attività di PR, Vocal crea opportunità di visibilità per brand e imprenditori grazie a collaborazioni con i podcast più rilevanti del settore.

Con oltre 75 podcast pubblicati, Vocal ha già realizzato importanti produzioni in collaborazione con LinkedIn, Qonto, Chiesi, TedX, Regione Lombardia, Università Cattolica, Kampaay e Joinrs. "Podcast e vodcast sono strumenti di infotainment dal potenziale ancora inespresso. Negli USA influenzano già elezioni e comportamenti d'acquisto. I dati di mercato confermano che domineranno l’attenzione del pubblico nel consumo di contenuti audio e video. Vocal esiste per permettere a ogni brand di fare podcast nel modo più efficace possibile”, afferma Tiziano Tassi, Ceo di Caffeina.

Il lancio di Vocal segna un nuovo capitolo per Caffeina, che continua a espandere le proprie competenze e ad arricchire il suo ecosistema di servizi con un focus crescente sulla produzione di contenuti di alta qualità. Attualmente, Caffeina opera attraverso sei verticali, gestite direttamente o tramite agenzie specializzate: creativity, content, media, strategy, mentre la controllata Dynamo offre servizi di AI & digital product e digital experience.