Milano-Cortina 2026: la ricetta di Locala per i brand, tra visibilità ed engagement

Con oltre 2,5 milioni di visitatori attesi tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, e una spesa stimata tra i 200 e i 300 milioni di euro nei settori turismo e retail, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 non rappresentano soltanto un grande evento sportivo, ma anche un enorme momento di mobilità e visibilità per l’Italia.

Un’opportunità straordinaria per i brand, ma allo stesso tempo un contesto caratterizzato da forte competizione. Secondo gli analisti, il successo passerà dalla capacità di intercettare i pubblici più rilevanti con messaggi mirati e localizzati, e proprio in questa direzione si muove Locala, player attivo nel marketing location-based che attraverso la propria Planning Platform mette a disposizione strumenti per pianificazione, attivazione e misurazione delle campagne. “Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si preannunciano come un evento senza precedenti in termini di visibilità, engagement e opportunità di business - commenta Benvenuto Alfieri, Country Manager Italia e Responsabile Partnership Europa di Locala -. Per le aziende che sapranno essere rilevanti e presenti nei momenti chiave, i Giochi rappresentano una chance unica per rafforzare il legame con i consumatori e consolidare il proprio posizionamento sul mercato”.

Per affrontare un evento di portata globale come le Olimpiadi, Locala propone un approccio unico basato su tecnologia proprietaria e tre fasi principali: Plan, Activate e Learn: “Nella fase Plan, l’obiettivo è identificare i consumatori più rilevanti tramite Audience e Business Insights, analizzando concentrazione, tempi di presenza sul territorio e potenziale commerciale delle diverse aree - spiega la società in una nota -. Durante Activate, i messaggi vengono distribuiti sui canali più efficaci—Mobile, DOOH, CTV e Social—in luoghi strategici come aeroporti, stazioni, impianti sportivi, fan village, hotel e hub retail, con il Panel Optimizer della piattaforma che assicura la massima probabilità di engagement. Infine, nella fase Learn, i risultati delle campagne vengono monitorati e ottimizzati in tempo reale, con metriche che spaziano dal brand lift al traffico in store fino al ROI complessivo.”

Un’altra caratteristica distintiva dell’offerta di Locala ai brand che approcciano le Olimpiadi è l’integrazione con Adara, una società di RateGain che aggrega dati di viaggio eticamente raccolti da oltre 270 partner globali, comprendenti più di 4 miliardi di ricerche e 23 miliardi di punti dati a livello mondiale. “Questo consente ai brand di anticipare i flussi turistici e il comportamento dei consumatori, comprendendo non solo chi viaggia e da dove, ma anche le preferenze di spesa, le esperienze desiderate e il potere d’acquisto - spiega Locala -. Queste informazioni permettono di sviluppare strategie personalizzate rivolte sia ai turisti internazionali che ai consumatori locali.”

Diversi segmenti da intercettare con un approccio omnicanale

Le Olimpiadi non attraggono un solo tipo di pubblico, ma una pluralità di profili con comportamenti e aspettative differenti. Tra i segmenti più interessanti individuati da Locala ci sono gli sport fan, spettatori emotivamente coinvolti e inclini a interagire con esperienze brandizzate; il travel audience, costituito da turisti italiani e internazionali che possono essere raggiunti già nella fase di pianificazione del viaggio grazie ai dati di Adara; gli high-spender, consumatori con alto potere d’acquisto alla ricerca di proposte premium ed esperienze esclusive; e i local shopper, residenti nelle aree olimpiche, più reattivi a offerte legate alla quotidianità.

“Per ciascun target - spiega l’azienda -, il valore risiede nella capacità di costruire messaggi pertinenti, nel momento e nel luogo più rilevante.”

La varietà del pubblico rende cruciale un approccio omnicanale, in grado di integrare awareness, engagement e conversione. Per questo motivo, l’offerta di Locala si basa su strumenti diversificati: campagne di mobile advertising con formati geolocalizzati, DOOH su schermi premium in aeroporti, stazioni e fan zone, e attivazioni cross-device che combinano online e offline, con QR code interattivi ed esperienze drive-to-store. “Dai fan village di Cortina alla cerimonia di apertura a San Siro, dai flussi turistici in arrivo a Malpensa e Linate fino alle località sciistiche del Trentino-Alto Adige, ogni touchpoint diventa parte di un ecosistema integrato che mette i brand al centro dell’esperienza olimpica.”

“La preparazione è un fattore determinante: i dati raccolti nei prossimi mesi saranno fondamentali per pianificare campagne più precise, adattarsi ai flussi dinamici del pubblico e massimizzare il ritorno sugli investimenti pubblicitari”, conclude Alfieri.