Henkel lancia il chatbot che aiuta a fare il bucato

Henkel lancia il primo chatbot dedicato al mondo della detergenza. Sviluppato in collaborazione con l’agenzia Hej!, specificatamente per la community DonnaD, il servizio fornisce indicazioni immediate sul corretto trattamento dei capi per ottenere una pulizia profonda. I contenuti, frutto dell’esperienza del brand Dixan, sono gestiti dall'intelligenza artificiale unita ad una applicazione di comprensione automatica del linguaggio naturale con cui interagiscono gli utenti.

“Oggi più che mai, l’interazione immediata ed efficace tra azienda e utente/consumatore è uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi di business. Trovare nuovi modi di entrare in relazione con i consumatori, nei canali e nei tempi giusti, è la vera sfida per i brand. Siamo certi che, anche grazie a questo strumento, riusciremo ancora di più a veicolare i contenuti di marca attraverso una conversazione diretta ed ingaggiante” ha affermato Gabriele Manzin, Head of Digital di Henkel Laundry & Home Care Italia.

La conversazione tra chatbot e utente messa a punto da Hej! offre due opzioni di utilizzo. Da un lato il servizio può essere attivato accedendo organicamente al canale Facebook Messenger dalla pagina DonnaD e richiamando - tramite tap o digitazione – consigli e supporto sui principali argomenti legati al bucato (un bucato bianco splendente, come lavare i jeans o i colorati, etc..). Il chatbot comprende istantaneamente l’intenzione dell'utente per poi rispondere via messaggio in chat. Sempre all’interno della conversazione, tutti i non iscritti alla community sono invitati ad unirsi direttamente e con poche semplici azioni.

La seconda opzione di utilizzo è rivolta invece a una platea che non conosce DonnaD. Attraverso una campagna media, sempre curata da Hej!, per favorire la diffusione del servizio tra gli utenti Facebook, il consumatore viene coinvolto tramite click su annuncio pubblicitario. Da qui si avvia un dialogo personalizzato con il chatbot che si articola tra small talk, consigli e contenuti multimediali d’intrattenimento per arrivare alla conversione (iscrizione alla community e alla newsletter di DonnaD) direttamente all’interno della chat di Facebook Messenger.

“Con l'arrivo di DonnaD Chatbot, Henkel si conferma tra le aziende più attente e solerti alla digitalizzazione dei processi e dei rapporti con gli utenti mass market”, afferma Paolo De Santis, COO di Hej!. “Grazie al sistema di conversazione realizzato, Henkel può capitalizzare l’ingente mole di contenuti legati al bucato disponibili sulla piattaforma di DonnaD, raggiungendo un target interessato ad entrare a far parte della community e a scoprire i prodotti Dixan. Il progetto rappresenta una nuova prova che certifica l’efficacia della messaggistica come strumento utile a generare e qualificare nuovi contatti con i quali instaurare una relazione grazie proprio al dialogo”.