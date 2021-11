TikTok, Adriano Accardo: «Creatività e autenticità fanno la differenza. Anche per i brand»

L'app di video virali si distingue dagli altri social come piattaforma di puro intrattenimento. Si tratta di una caratteristica che può essere sfruttata anche dalle marche per entrare in contatto con una community attenta, ingaggiata e... positiva

Lo scorso settembre, TikTok ha annunciato di aver raggiunto 1 miliardo di utenti attivi al mese: un seguito che da tempo ha ovviamente destato l’interesse delle aziende, tanto che oggi la presenza dei brand è ormai parte integrante dell'esperienza sulla piattaforma.

L’enorme successo di utenti non è l’unica carta vincente che TikTok può giocarsi dialogando con le marche: ci sono infatti altre caratteristiche che rendono quest’app, specializzata in video brevi ad alto potenziale virale, unica rispetto a competitor come Facebook, YouTube o Twitter. Innanzitutto, il focus sull’intrattenimento, prima che sulle funzionalità social: TikTok è infatti una una piattaforma dove non si va per ritrovare online i propri amici, ma per condividere e scoprire contenuti video. Lo sforzo compiuto negli ultimi tempi dall'app di ByteDance è quello di rendere questi contenuti sempre più eterogenei, spaziando dalla musica alla comicità, dallo sport al beauty e al travel, fino ad arrivare alle arti, sia figurative che performative. Questa caratteristica nel tempo sta attirando sul social un pubblico sempre più diversificato.

Inoltre, c'è la capacità di ispirare la creatività e portare allegria, che si riflette sulla percezione del brand da parte degli utenti. Lo conferma una ricerca realizzata in collaborazione con l’agenzia di cultural strategy Flamingo Group, secondo cui circa la metà (48%) degli utenti ritiene che TikTok sia allegro, rispetto al 30% in media delle altre principali piattaforme, mentre il 41% ritiene che ispiri felicità, contro il 30% degli altri social. Un’allegria contagiosa, con un impatto reale sugli altri utenti: il 78%, infatti, dichiara di provare sentimenti più positivi dopo aver guardato dei contenuti su TikTok.

E quando provano sentimenti positivi grazie all’intrattenimento, le persone vedono in modo diverso anche i brand. L’indagine ha riscontrato che il 56% degli utenti migliora la percezione di un brand dopo averne visto un contenuto su TikTok, rispetto al 52% di altre piattaforme. “Siamo molto orgogliosi dei riscontri positivi che abbiamo ottenuto con questa ricerca. Le aziende hanno capito che il nostro pubblico è eterogeneo e che la nostra piattaforma ha un effetto sui risultati di business. Creatività e autenticità sono la chiave e il fattore differenziante di TikTok", ha spiegato venerdì scorso alla stampa Adriano Accardo, Managing Director, Global Business Solutions, Southern Europe, nel corso di un evento a Milano che ha visto intervenire il team italiano di TikTok (nella foto sotto)

Una scelta non casuale: proprio il team di professionisti che sanno come interagire con gli utenti, pianificare la strategia e individuare il format giusto da valorizzare con un linguaggio adeguato, è una delle chiavi della crescita nel B2B dell'app, assieme a un set di strumenti e soluzioni in continuo sviluppo.

E' stata Giorgia Capponi, Agency Partnerships Lead di TikTok Italia, a entrare nel dettaglio dell'offerta italiana di TikTok For Business, la piattaforma che ospita tutte le soluzioni di marketing attuali e future per i brand, pensate per offrire gli strumenti necessari a creare storytelling creativi, in grado di ingaggiare la community di TikTok con il proprio messaggio e “a fare un TikTok”.

A due anni dal lancio, l’offerta di TikTok For Business si è sviluppata fino a includere una discreta varietà di formati, che beneficiano della modalità “sound-on” di default che caratterizza la piattaforma e di modalità di acquisto con reach & frequency garantite attraverso il TikTok Ads Manager. La lista dei formati include TopView, TopView Lite, In-Feed ADS, Branded Hashtag Challenge, Branded Hashtag Challenge PLUS, Branded Effect, e i noti Spark Ads, che consentono di promuovere I contenuti nativi di TikTok, sia realizzati dai brand sia dai creator coinvolti dalle campagne. Un aspetto da non sottovalutare è proprio il coinvolgimento dei creator nelle campagne marketing, fondamentale per veicolare correttamente i messaggi e attivare le community di riferimento.

Da questo punto di vista, TikTok Creator Marketplace è lo strumento, disponibile anche in Italia, che offre a brand, agenzie e professionisti del marketing la possibilità di incontrare e mettersi in contatto con i creator più adatti di TikTok per la loro campagna attraverso uno studio approfondito dei dati e un percorso semplice per entrare in collaborazione con loro. A disposizione, inoltre, ci sono strumenti di misurazione delle performance come Brand Lift Study, per supportare i brand con utili insight fondamentali per ottimizzare i propri investimenti.

Infine, con l’obiettivo di supportare le piccole, medie e grandi attività imprenditoriali, TikTok sta investendo decisamente nel social commerce. “Le funzionalità commerce sono sempre più importanti per noi, e stiamo lavorando affinché sia sempre più semplice per le aziende sfruttare TikTok lungo tutto il funnel di acquisizione”, ha detto in proposito Giorgia Capponi. Tra le ultime iniziative c’è l’allenza stipultata con Shopify, una delle più avanzate piattaforme e-commerce all-in-one a livello globale, che permette ai merchant di poter raggiungere in modo semplice ed efficace la community globale di TikTok che, solo in Europa, conta oltre 100 milioni di utenti attivi al mese.