Cento ore di dirette e 70 ore di repliche: l’impegno di Rai per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Con 100 ore di dirette, 70 ore di repliche serali col meglio della giornata, due rubriche e tanti contenuti su Rai 2, RaiSport e RaiPlay, la Rai si prepara a un grande appuntamento sportivo, quello con i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 15 marzo.

La roadmap verso i giochi è stata presentata oggi 11 dicembre a Milano, al 47° piano di Torre Allianz, da Rai e dal Comitato Italiano Paralimpico. La mattinata, condotta da Arianna Secondini, ha messo al centro visione, comunicazione e legacy, elementi chiave del percorso che porterà l’Italia a ospitare l’appuntamento paralimpico.

“Milano Cortina 2026 sarà una tappa cruciale per il movimento paralimpico italiano - ha dichiarato il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis -. Non è solo un grande evento sportivo: è una piattaforma capace di generare cultura, inclusione e consapevolezza. Il lavoro congiunto con la Rai e il sostegno dei partner confermano che il Paralimpismo è ormai riconosciuto come un patrimonio collettivo, e che il Paese è pronto a sostenerlo con convinzione.”

La mattinata si è sviluppata su tre panel principali, alla prima tavola rotonda, focalizzata su obiettivi, valori e prospettive dei Giochi, hanno preso parte il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, il Direttore RaiSport Paolo Petrecca e il Sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia Federica Picchi. La seconda sessione ha approfondito il ruolo della comunicazione e della copertura televisiva dei Giochi, con la partecipazione del Sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, dell’Assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, dell’AD della Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier, del Vicedirettore RaiSport Riccardo Pescante e della campionessa paralimpica Francesca Porcellato. “Dalle Paralimpiadi di Vancouver 2010 la Rai è la tv pubblica che trasmette più ore dei giochi e continueremo a fare squadra con il CIP anche per Milano-Cortina, perché nulla è più inclusivo della maglia azzurra - ha annunciato Paolo Petrecca, Direttore di RaiSport -. Oltre 100 ore di dirette su Raidue e Raisport, oltre 70 ore di repliche con il meglio della giornata paralimpica, due rubriche: la prima in apertura di giornata per presentare ciò che avverrà e la storica “Sportabilia” in chiusura per riassumere quello che è accaduto con i contributi che arriveranno da Casa Paralimpica Italiana e uno studio di continuità che accompagnerà i telespettatori nel corso dell’intera giornata di gare”.

A seguire è stato presentato il progetto delle Hospitality House paralimpiche: il progetto si svilupperà sulle due città, Milano e Cortina d’Ampezzo, che accoglieranno le gare di questa Paralimpiade invernale. A Milano, città che ospiterà le gare di Para Ice Hockey, in Torre Allianz ci sarà il cuore istituzionale e relazionale: networking, eventi, hospitality, eccellenza gastronomica firmata Da Vittorio. Al 47° piano della Torre della Compagnia Assicurativa sarà allestito un hub di rappresentanza istituzionale con un’anima relazionale, dedicato alla visibilità degli sponsor. “Siamo lieti di ospitare la Casa Paralimpica Italiana nella nostra prestigiosa sede di Milano, la Torre Allianz, che è anche la sede della Fondazione Milano Cortina 2026 - ha dichiarato durante la conferenza Valentina Sestan, Responsabile della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz Italia -. I Giochi invernali del prossimo anno segnano per noi il ventennale della storica partnership globale che Allianz ha stretto con il Movimento Paralimpico Internazionale già nel 2006, l’anno dei Giochi invernali di Torino, prima di ampliare il proprio ruolo in qualità di Global Insurance Partner dei Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali nel 2021 e fino al 2032. Allianz Italia, inoltre, è il Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 e accompagnerà il Paese tutto in questa emozionante avventura ricca di valori, di condivisione e di persone straordinarie. Lo sport è infatti un mezzo potente di inclusione, che unisce e coinvolge tutte le generazioni, soprattutto i più giovani verso i quali Allianz ha una speciale attenzione, come dimostrano le tante iniziative che portiamo avanti in loro favore”.

A Cortina d’Ampezzo presso la Galleria Farsettiarte ci sarà una vetrina esperienziale e immersiva, dove arte, tecnologia e sport diventano linguaggio universale di inclusione; mentre Casa Esselunga sarà il ristorante ufficiale della Casa Paralimpica Italiana. “Milano Cortina 2026 è un appuntamento che parla al Paese intero e invita a guardare allo sport come a un linguaggio universale di crescita e inclusione - ha commentato Roberto Selva, Advisor Marketing e Comunicazione Esselunga -. Con il nostro impegno a fianco del movimento Olimpico e Paralimpico, abbiamo scelto di partecipare a un progetto che rafforza i legami con i territori e genera una legacy culturale e sociale duratura. Essere parte di questo percorso è per noi un modo per restituire valore alle comunità e sostenere con convinzione lo sport italiano, accompagnando il Paese verso un evento che lascerà un’eredità importante per le nuove generazioni.”

La terza tavola rotonda ha posto l’attenzione anche sulle ricadute territoriali e sulla legacy, con interventi del Commissario Straordinario per le Paralimpiadi Invernali Giuseppe Fasiol, di Diana Bianchedi Chief Strategy Planning & Legacy Officer Fondazione Milano Cortina 2026, di Alessandro Giungi Consigliere Comunale Milano, Presidente Commissione Olimpiadi/Paralimpiadi, e Silvia Marra, Consigliere di Ambasciata. Nel finale della mattinata, spazio agli atleti: una rappresentanza della Squadra Azzurra del Para Ice Hockey e del Curling in carrozzina è stata accolta sul palco per un momento di tributo, con brevi testimonianze di Andrea Macrì e Angela Menardi.

La copertura Rai delle Paralimpiadi Invernali sarà promossa con degli spot televisivi che racconteranno l’energia dei giochi, e le cui riprese, che vedranno protagonisti gli atleti, cominceranno l’8 gennaio.