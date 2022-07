Le Bibite Sanpellegrino Naturali in tv e online con il nuovo spot diretto da Martin Werner

Gli agrumi del Sud e le loro terre native sono celebrati nella nuova campagna di comunicazione di Bibite Sanpellegrino “La vita risplende sotto il sole” firmata dal regista Martin Werner, on air in tv a partire dal 3 luglio e sui canali digital dal 4 luglio, con pianificazione di DentsuX, centro media di Nestlè, gruppo di cui il brand fa parte.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2022, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Il Sud Italia, con le sue particolari condizioni climatiche e, grazie anche al sole del Mediterraneo, dà vita ad agrumi unici nel loro genere, con cui sono realizzate le Bibite Sanpellegrino Naturali. La gamma di agrumarie Naturali lanciata nel 2021 è composta da Aranciata, Aranciata Amara e Limonata Sanpellegrino con una formula con 100% ingredienti naturali con agrumi italiani.

“Il sole del Mediterraneo risveglia il gusto delle arance che coltiviamo, dei momenti che condividiamo, della vita stessa”: così annuncia nel video la voce fuoricampo tra le piazze suggestive di Ortigia e i campi di arance di Taormina. Ma anche le tonalità e tutte le sfumature della campagna rimandano a colori solari e allegri, che sono anche i colori delle Bibite stesse.

Un inno alla Sicilia, ai suoi territori e soprattutto al clima mite e al sole della zona che, non a caso, è presente anche nella colonna sonora “On the sunny side of the street”, una rivisitazione della celebre canzone di Louis Armstrong che invita a lasciare indietro le preoccupazioni e dirigersi verso “Il lato soleggiato della strada.”