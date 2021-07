Condorelli torna in televisione con un nuovo spot. Firma Sincromie

“Ciuri ciuri di mandorla” è la nuova campagna Condorelli in onda sulle reti Rai e Mediaset, realizzata dal creative production studio Sincromie.

A fare da location per lo spot è lo scenario di Radicepura, Parco Botanico ai piedi dell’Etna nato dalla passione e dal lavoro del Cavalier Venerando Faro e della sua famiglia. "Per un prodotto siciliano - ha dichiarato il Cavaliere Giuseppe Condorelli - abbiamo deciso di chiamare Sincromie, un'agenzia creativa siciliana e anche il resto del team è siciliano. L’azienda ha sempre raccontato la Sicilia, ma adesso lo fa in una chiave moderna e non con i soliti stereotipi. In questa produzione parliamo della tradizione del latte di mandorla, come bevanda principale di un brunch".

«II plus dello spot - ha detto Antonio Soraci, regista e direttore creativo di Sincromie - è la narrazione di una Sicilia moderna, che racconta le materie prime, la tradizione ma anche l’inclusività di genere e le famiglie allargate. Aspetti che si legano e creano qualcosa di nuovo. Il taglio registico è un taglio molto autentico. La cosa che mi interessava di più era vedere l’interazione vera. Il voler star bene in compagnia. In questo senso, anche i bambini mi hanno aiutato a sottolineare la tradizione. Condorelli è un’azienda che utilizza tantissimo il sapere artigianale e la voglia di eccellere». L'agenzia ha inoltre realizzato a supporto dello spot tv alcune storie per i canali social del marchio.

A firmare “Mandorli”, colonna sonora della campagna, composta ad hoc, è Tony Canto. La pianificazione media è interna all'azienda.

