Visibilità e autorevolezza aziendale: tornano i Money Awards 2026

In un’economia sempre più consumer-centric, e dunque orientata maggiormente alla personalizzazione, si rivela fondamentale, per le aziende, distinguersi dai competitor in chiave brand reputation e brand positioning. Vere e proprie leve strategiche, da implementare in maniera continuativa anche per quanto concerne la comunicazione.

È in questo scenario che si inserisce la seconda edizione dei Money Awards: un evento promosso dal portale Money.it che celebra l’eccellenza dell’imprenditoria nel Belpaese. Il main sponsor è Creditsafe, multinazionale di riferimento nel panorama internazionale quando si parla di informazione aziendale a livello commerciale e finanziario. A patrocinare l’iniziativa è invece Confimi Industria: confederazione italiana che rappresenta più di 45mila PMI del comparto manifatturiero.

Per le aziende si tratta di un’opportunità per valorizzare il proprio percorso di crescita costruendo touchpoint qualificati sia presso il pubblico target, sia presso stakeholder e investitori.

Visibilità e riconoscimento: il valore strategico dei Money Awards

I Money Awards nascono con la mission di premiare il merito, un concetto inteso come crescita, progresso e impatto. Per il 2026 sono previste tre categorie che rappresentano, per le imprese, un’occasione per ottenere visibilità e riconoscimento pubblico, rafforzando il posizionamento del brand. La premiazione è in programma nella cornice esclusiva del Radisson Blu GHR Hotel di Roma, presso il quartiere Parioli, in data 26 novembre 2026.

I Money Awards denotano quindi un potenziale considerevole nella costruzione di strategie B2B, in un contesto come quello attuale in cui la disponibilità di dati affidabili assume un ruolo rilevante nella percezione di manager e figure chiave per il decision making, clienti inclusi. In quest’ottica si inserisce anche la piattaforma Money Aziende, che con i suoi dati consente di acquisire un quadro dettagliato delle imprese italiane. Informazioni in grado di supportare professionisti, aziende e operatori del mercato nelle attività di analisi e benchmarking.

Vediamo ora in quali categorie dei Money Awards è possibile candidarsi.

Le categorie dei Money Awards 2026: tre modi diversi di valorizzare il proprio brand

Le categorie dei Money Awards per il 2026 riflettono altrettanti aspetti centrali nella costruzione della brand identity aziendale. I Growth Money Awards sono dedicati alle imprese italiane che si sono distinte per la crescita di fatturato annuo. L’assegnazione viene fatta da Money.it e Creditsafe sulla base dei dati di bilancio per area geografica e non prevede candidatura.

I Future Money Awards premiano i progetti che coniugano innovazione e sostenibilità, mentre i People’s Money Awards danno spazio a start-up innovative ed e-commerce, valorizzando soprattutto l’engagement. Per queste categorie è possibile presentare candidatura fino al 31 luglio 2026, con la possibilità di rafforzare il proprio posizionamento e distinguersi sul mercato.

Oltre la visibilità: quando il networking produce valore

I Money Awards nel 2026 rappresentano un’occasione concreta, per le imprese, di emergere e ottenere la visibilità che meritano. La manifestazione offre inoltre un contesto favorevole allo sviluppo di nuove connessioni professionali e istituzionali, contribuendo a rafforzare la presenza del brand all’interno del proprio ecosistema di riferimento.

Un’opportunità per ampliare la propria rete di contatti, raggiungendo il proprio pubblico di riferimento, complice la partecipazione, alla serata di gala conclusiva, di imprenditori di successo, decision maker, partner istituzionali e personalità rilevanti del panorama economico.