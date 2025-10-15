Sanremo 2026: Costa Crociere torna protagonista al festival e porta lo spettacolo sul mare

Per il quinto anno consecutivo, Costa Crociere conferma la sua partnership con il Festival di Sanremo, rinnovando un sodalizio che continua a evolvere, integrando in modo originale e innovativo la grande musica italiana con il fascino del viaggio.

Per l’edizione 2026, Costa Toscana torna protagonista del Festival come palco sul mare nella suggestiva Baia di Sanremo, con un programma ricco, dall’Opening con uno spettacolo piromusicale, al ritorno del Deejay Time, fino alle cinque serate con “Max Forever – The Party Boat” con protagonista Max Pezzali.

La nave offrirà agli ospiti uno scenario incredibile per vivere la settimana musicale più attesa dell’anno, da un punto di vista privilegiato ed esclusivo: il mare. Le due minicrociere, in programma dal 21 al 25 febbraio e dal 25 febbraio al 1° marzo, accompagneranno gli ospiti nel cuore pulsante della kermesse.

Costa Toscana partirà da Genova sabato 21 febbraio e raggiungerà la Baia di Sanremo la mattina di domenica 22 febbraio. Qui gli ospiti potranno scendere a terra e respirare il clima festoso della Città dei Fiori, esplorando i borghi della Riviera e il centro storico della città di Sanremo nel momento clou del panorama musicale italiano. Al rientro serale a bordo, gli ospiti assisteranno al Opening Party, con la nuova edizione dell’esclusiva Sea Destination “Sanremo Bay - Waves of Music” un suggestivo show piromusicale - realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo - che illuminerà la Baia, regalando un momento di pura magia e anticipando le emozioni del Festival.

Grande conferma di quest'anno è il ritorno del Deejay Time per il secondo anno consecutivo: il 22 febbraio, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, i leggendari "Fab 4" di Radio Deejay, si esibiranno nel Teatro Colosseo di Costa Toscana trasformandolo in una grande pista da ballo collettiva. Un momento iconico che unisce generazioni attraverso la musica dance, reinterpretando l'energia degli anni '90 in chiave contemporanea.

«Costa innova per natura: ogni progetto è un’occasione per sperimentare e creare valore, sempre in coerenza con la nostra strategia di piattaforma ‘Wonder’ Sea&Land, incentrata sulla meraviglia di vivere le destinazioni di terra e di mare da un punto di vista davvero unico: il mare. Anche a Sanremo portiamo questo approccio, la nave è un modo unico per vivere il Festival da una prospettiva davvero sorprendente, quello della baia di Sanremo» dichiara Francesco Muglia, Chief Commercial Officer, SVP di Costa Crociere.

Novità assoluta di questa edizione è la presenza di Max Pezzali, unica guest star a bordo di Costa Toscana, protagonista di un progetto che accompagnerà tutte le serate del Festival. Dal 24 al 28 febbraio prenderà infatti vita “MAX FOREVER – The Party Boat”, ideato in collaborazione con Costa. Non un singolo evento, ma cinque performance esclusive ogni sera in collegamento con il Teatro Ariston, capaci di portare in scena i mondi e i personaggi iconici dell’immaginario dell’artista.

Dal 22 al 28 febbraio, la Crociera della Musica ritorna quindi nella città dei fiori con un format completamente nuovo. Costa Toscana, la nave ammiraglia della flotta, cambierà ogni sera, con scenografie e atmosfere perfettamente integrate con il programma della crociera. Una proposta che, anche quest’anno, conferma la capacità di Costa di portare al Festival un’idea di intrattenimento che unisce innovazione, creatività e visione.

Dopo l’Opening party e l’evento Deejay Time del 22 febbraio, il percorso musicale continua il 23 febbraio con Divas on Fire, che porta a bordo le vibes scintillanti delle grandi voci femminili della musica internazionale. Dal 24 febbraio la nave dialogherà con l’universo musicale di Max Pezzali, vera icona cross-generazionale che da oltre trent’anni attraversa epoche e pubblici consolidando continuamente la sua popolarità: dalla Disco Night del 24 febbraio, per rivivere gli anni della dance più autentica, alle atmosfere ispirate ai set dei film western, in perfetto stile Old West del 25 febbraio; dal mondo pop digitale e total denim di Jolly Blue del 26 febbraio, alla nostalgia iconica di Happy Days del 27 febbraio, fino a Love Boat, il 28 febbraio, che chiuderà la settimana con eleganza e romanticismo, celebrando i lenti che hanno segnato intere generazioni.

«La grande novità di quest’anno è Max Forever – The Party Boat di Max Pezzali, cinque performance esclusive, una per ogni sera, con un mondo musicale diverso legato all’immaginario dell’artista. Si tratta di un progetto di brand integration straordinario e complesso, il più iconico nel nostro Paese, frutto di un intenso lavoro congiunto tra Costa, Rai, Rai Pubblicità, il management dell’artista, le Agenzie Partner e molti altri stakeholders, che quest’anno introduce un elemento inedito: una residency di cinque serate con un’unica guest star. Un progetto di questa portata conferma il valore della partnership con il Festival di Sanremo, che rinnoviamo per il quinto anno, come asset strategico per il brand e leva fondamentale per evolvere il nostro modo di fare intrattenimento.», conclude Muglia.

Oltre agli spettacoli e alle esibizioni serali, gli ospiti potranno vivere attività quotidiane esclusive: appuntamenti sportivi, aperitivi e feste, tutti a tema musicale. Costa Toscana si trasformerà in un vero e proprio hub del Festival, dove musica, cucina, wellness e divertimento si fonderanno in un'esperienza a 360 gradi.