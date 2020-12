Nel 2020 gli investimenti in startup in Italia hanno raggiunto quota 691 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 723 milioni dell’anno scorso (dati al 5 dicembre 2020). In aumento il numero di round, che dai 74 del 2019 passano a 98, avanza anche il peso del crowdfunding sul totale del comparto: 81 milioni di euro raccolti in 126 campagne.

Sono alcune delle cifre fornite da StartupItalia in occasione di #SIOS20 - It’s All About Digital, l’appuntamento dedicato al mondo delle startup andato in scena nella sua versione completamente online, ma dal palco (con pochissimi ospiti) allestito all’Università Bocconi di Milano.

Segnali di grande vitalità per il settore in un anno certamente complesso per tutte le economie mondiali a causa della pandemia da COVID-19, con la possibilità reale di colmare in questi ultimi giorni dell’anno, il gap di circa 32 milioni che separano gli investimenti del 2020 dai dodici mesi precedenti. Il fermento nel segmento delle startup è testimoniato anche dallo sviluppo quantitativo delle imprese innovative in Italia: se nel 2019 se ne contavano 10.630, ora sono salite a 12.068, pari al 3,3% di tutte le società di capitali di recente costituzione (Dati Mise).

Oltre a definire le dimensioni del mercato, #SIOS20 conferma di essere un punto di riferimento prezioso per analizzare in profondità i trend, le novità e i temi più caldi per il settore. A partire dall’intervento della Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano: “Con Sperimentazione Italia il Paese fa un passo in avanti nella direzione di una regolamentazione agile che possa permettere di verificare efficacia e risultati di progetti basati su tecnologie emergenti. Startup, imprese, università e centri di ricerca possono accedere a un iter semplificato per sperimentare innovazioni pilota, in deroga a normative che potrebbero impedirle. Questa procedura non si applica in ambiti quali ad esempio la tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici. Se il risultato della sperimentazione sarà valutato positivamente, anche sotto il profilo economico e sociale, il governo promuoverà le iniziative normative eventualmente necessarie per disciplinare l'attività sperimentata”.

Una testimonianza altrettanto stimolante dal mondo istituzionale è arrivata da Alessandra Todde, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico: “Dobbiamo investire su Ricerca e Innovazione e dotarci di un piano straordinario sulla formazione e la diffusione delle competenze digitali all’interno dell’impresa, a partire dallo stesso imprenditore. Siamo convinti di dover proseguire questo percorso per raggiungere quante più imprese possibile e metterle in condizione di poter innovare. Per questo, accanto alle infrastrutture fisiche, da rendere sempre più stabili e performanti, conterà costruire una solida infrastruttura culturale digitale”, ha spiegato.

Una giornata intensa, piena di spunti e di storie di successo e di resilienza, di capacità di rispondere alle crisi con idee e progetti illuminanti. “L’edizione di #SIOS20 che si è appena conclusa, anche senza la presenza fisica che ha caratterizzato tutti gli appuntamenti precedenti, grazie al Village virtuale ha permesso comunque di creare quel link, quel contatto fra startup, investitori e aziende che è uno dei punti di forza di SIOS. Il 2020 è un anno importante, da una parte tragico e dall’altra denso di opportunità, che molte imprese innovative hanno saputo cogliere, inventando e re-inventando modelli di business, prodotti e servizi che hanno saputo adeguarsi a una crisi mondiale. Oggi, abbiamo ascoltato molte testimonianze di questa evoluzione. Tra queste c’è anche StartupItalia che, nel corso del 2020, ha dato il via a “StartupItalia Alliance”, progetto che vede l’unione di App, piattaforme, tecnologie e servizi a supporto del sistema innovazione, per guidare le aziende di tutte le dimensioni a raggiungere i loro obiettivi di business”, commenta Filippo Satolli, CEO di StartupItalia.

L’evento è stato organizzato da StartupItalia in collaborazione con Università Bocconi di Milano, B4i - Bocconi for innovation, piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende e con il partner Nana Bianca.

A #SIOS20 premiate le startup più innovative

Nell’occasione sono state anche premiate le startup più innovative dell’anno. Ad aggiudicarsi il premio Startup of The Year 2020 è stata la biotech Wise. La Community, invece, ha votato unobravo, l'innovativo servizio di psicologia nato a Napoli completamente online. Ecco gli altri vincitori: Deep Tech Startup e Boom Imagestudio; Special Award a Igenius e Weschool; Special Award Agrievolution a Bluetentacles; Media And Entertainment a Kineton; Radio 105 Special Award a Green Games; il premio conferito da Fondazione Fiera Milano a Bagbnb; Special Award a Will; Best Scaling Model a Sighup; Special Award Valore Responsabile a Go5; Special Award a Unobravo e Special Media Mobile Award a Hej!. Infine, per il Premio Startup World Cup, la startup vincitrice Patchai accederà alla finale europea e, se sarà tra i classificati, potrà competere anche in quella internazionale, che prevede un premio del valore di 1 milione di dollari.

La giornata ha fatto da palcoscenico anche per il lancio di UpBase, il database dell'ecosistema italiano delle tecnologie digitali che, dal prossimo gennaio 2021, fornirà la “bussola” di dati e informazioni per orientarsi nel mercato delle startup, degli investitori e dell’intero l’ecosistema italiano dell’innovazione.