Bandi di gara: Pecorino Romano cerca un’agenzia per la promozione dei prodotti in Canada

E' pronto a partire un nuovo progetto di comunicazione internazionale: il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano DOP, con la trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, ha avviato la procedura di selezione dell'organismo di esecuzione del programma di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato terzo Canada (Regolamento UE n. 1144/2014 Call 2025).

La descrizione dettagliata e i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di selezione sono pubblicati sul sito web istituzionale del Consorzio.

Tra le attività che verranno realizzate: relazioni pubbliche, sito web e media social, pubblicità, strumenti di comunicazione, eventi e materiali per il punto vendita.

L'obiettivo del consorzio di tutela, che ha sede a Macomer in Sardegna ed è presieduto da Gianni Maoddi, rientra in quello più generale dell’Unione Europea di rafforzare l'immagine, la competitività, la riconoscibilità e il consumo dei prodotti agroalimentari europei sul mercato canadese: in particolare, diffondendo tra i consumatori la conoscenza dei valori e dei requisiti di qualità e di sicurezza alimentare espressi dal sistema comunitario delle denominazioni di origine, come il Pecorino Romano DOP. Fra gli obiettivi rientra anche quello di affrontare e combattere il problema della concorrenza di prodotti "Italian Sounding", che non solo offrono qualità e elementi nutrizionali inferiori ma minacciano la tenuta dell’economia delle zone di produzione. Il Pecorino Romano DOP, da secoli conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è pronto così a una sfida sui mercati internazionali.