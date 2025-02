Lega Basket Serie A affida a StageUp la rilevazione della visibilità degli sponsor

La Lega Basket Serie A ha deciso di affidarsi a StageUp per la rilevazione della copertura media, della visibilità degli sponsor e per l’elaborazione dei ritorni degli investimenti sia dei partner di LBA sia dei 16 club associati. L’accordo riguarda la stagione 2024/25.

StageUp è già fornitore (da oltre vent’anni) di Lega Basket per le indagini demoscopiche e, più recentemente, delle analisi sull’impatto economico e sociale del Campionato e della Final Eight di Coppa Italia. LBA, affiancata dall’advisor Infront, ha dunque deciso di ampliare l’incarico di StageUp in ragione degli importanti investimenti effettuati dalla società nel settore dell’analisi dei media sia tradizionali (come tv e stampa) sia social, oltre che nell’integrazione tra la misurazione della pressione comunicazionale ottenuta con le partnership sportive e la rilevazione demoscopica del contributo delle sponsorizzazioni ai brand investitori in termini di notorietà, reputazione e vendite.

Leggi anche: LE OLIMPIADI ARRIVANO IN ITALIA, LE ULTIME NEWS SU MILANO CORTINA 2026

“Siamo felici ed orgogliosi dell’ampliamento dell’incarico con Lega Basket, una realtà prestigiosa che conosciamo approfonditamente e con importanti spazi di crescita nel nostro Paese”, dice Giovanni Palazzi, presidente di StageUp. “Abbiamo deciso di investire e innovare con strumenti di intelligenza artificiale e analisi predittiva anche nella misurazione dei ritorni mediatici delle sponsorship alla luce della forte richiesta di servizi di ricerca, pianificazione e consulenza sulle sponsorizzazioni”.

“Nella sola Italia - prosegue Palazzi - stimiamo che il mercato della ricerca e della consulenza sulle sponsorizzazioni non solo sportive varrà nel 2030 oltre 40 milioni di euro. L’offerta di StageUp, basata sulla correlazione della media analisi con i dati del database della ricerca Sponsor Value (costituito da oltre 130.000 interviste realizzate in 24 anni di rilevazioni) permette di offrire a sport maker e sponsor di ogni dimensione, in Italia e nel mondo, un servizio unico basato su un set di dati senza pari e una competenza nell’interpretazione, valutazione e pianificazione ai vertici del settore”.