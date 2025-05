Haier Europe nomina Laura Scelzi nuova Marketing Director Italy

Haier Europe ha una nuova Marketing Director Italy. Si tratta di Laura Scelzi, che nel nuovo incarico avrà la responsabilità di delineare le strategie multi-brand e multicanale del gruppo, rafforzando il ruolo strategico di Haier, Candy ed Hoover.

La filiale italiana del Gruppo ha come obiettivi quello di accrescere la conoscenza del marchio Haier, di potenziare la presenza di Candy, raccontando un rilancio coerente e strategico con la sua identità, e di rinnovare il posizionamento di Hoover attraverso la nuova piattaforma di comunicazione, spiega l'azienda in una nota stampa. Trasversalmente, le tre azioni sulle marche saranno supportate da un approccio di progetto ex novo di category management, sia fisico che digitale.

Laura Scelzi vanta già un’esperienza internazionale all’interno del Gruppo Haier come Senior Brand Manager EU per la categoria Small Domestic Appliance, dove ha collaborato alla definizione della strategia multimarca, contribuendo al posizionamento del brand e alla crescita dei suoi KPIs. In precedenza, ha lavorato nel mondo del FMCG, ricoprendo il ruolo di Global Senior Group Brand Manager Kinder, maturando un solido know-how nello sviluppo di strategie di marketing, category management e comunicazione a 360°, sia a livello locale che globale.

"Sono lieta di entrare a far parte del gruppo Italia ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso in Haier. Il mio obiettivo è sviluppare, insieme a tutto il team, piani di marketing strategici, volti a consolidare la presenza sul mercato, valorizzando l’unicità del nostro portafoglio e rafforzando la connessione con i consumatori attraverso un approccio integrato e dinamico", dichiara Laura Scelzi.

Nel suo nuovo incarico, risponderà a Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Europe.