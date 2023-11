G7 in Italia: ecco chi ha vinto il bando per l'organizzazione dell'evento

L'appalto, diviso in 4 lotti, ha un valore complessivo di 27,9 milioni

Consip Spa ha chiuso la gara per la conclusione di Accordi Quadro aventi ad oggetto i servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione "chiavi in mano" del Vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all’anno di Presidenza Italiana del G7 per il 2024 nonché della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi.

Il valore dell'appalto è di 27,9 milioni complessivi al netto di iva in 12 mesi.

Il lotto 1, che riguarda l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo, del valore di 11 milioni di euro, è andato all’rti di Triumph Italy con Studio Ega e Studio 80 Group.

Il secondo lotto, da 13 milioni, per l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione degli eventi Ministeriali e altri eventi di livello politico connessi, è stato aggiudicato a Pomilio Blumm, AB Comunicazioni e l’rti di Connexia con Alphaomega e Tecnomeeting.

Il terzo, da 3 milioni, per l’erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione degli eventi di livello tecnico connessi, è andato a Next Group, l’rti di Lattanzio Kibs con CIC Sud - Centro Italiano Congressi e quello di AIM Italy con Nolostand.

Il lotto 4 del valore di 900.000 euro, relativo a al servizio delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi per gli eventi connessi sempre all’anno di Presidenza Italiana del G7 2024, era stato in precendeza aggiudicato a After.

Il vertice, della durata di circa tre giorni, dei capi di Stato e di Governo dovrebbe tenersi in Puglia a giugno 2024.