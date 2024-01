Finagricola annulla e riapre il bando da 830 mila euro per la promozione in Italia e Spagna

Ci sono alcuni aggiornamenti nell’ambito della procedura di gara aperta da Finagricola (cooperativa con sede a Battipaglia in Campania) per la selezione di un’agenzia per realizzare una serie di attività di comunicazione nell’ambito del programma europeo “Live Fresh, Live Healthy, Live Mediterranean!” che si svolge in Italia e Spagna.

La società ha infatti, annullato il bando originale (che prevedeva il 27 dicembre come data limite per la presentazione delle offerte) per vizi di forma, e successivamente ha aperto un nuovo bando, dalle caratteristiche sostanzialmente analoghe, con una nuova data di scadenza fissata per il 17 gennaio.

Il budget triennale è di 830.544,20 euro, al netto dell’IVA, mentre l’esecuzione del programma è suddivisa in 3 fasi di 12 mesi ciascuna, con avvio indicativo a marzo 2024 (Qui tutti i documenti utili).

“Il progetto intende promuovere e favorire il consumo alimentare sano e sostenibile, con una strategia di comunicazione definita alla luce delle caratteristiche comuni dei mercati target – si legge nella documentazione di gara -. Facendo leva sulle caratteristiche dei prodotti EU, l’azione progettuale intende rafforzare ulteriormente la consapevolezza del consumatore in termini di tracciabilità, sostenibilità e sicurezza incoraggiando il consumo di un cibo più sano”, si legge nella documentazione, che prosegue: “Informare i consumatori in merito ad abitudini alimentari sane ed equilibrate, divulgando l’importanza di una dieta di origine mediterranea facendo leva sugli ingredienti (come il pomodoro e in generale gli ortaggi e la frutta) al fine di valorizzarne le proprietà benefiche per l’organismo e suggerire gli accostamenti migliori. Promuovere l’importanza di uno stile di vita sano, nonché un atteggiamento positivo, attraverso la sensibilizzazione, promozione e modifica di alcune abitudini alimentari dei consumatori finali."