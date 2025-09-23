Ferrero: oltre 100 milioni di dollari per gli spot in Nord America

Ferrero North America ha annunciato un investimento superiore ai 100 milioni di dollari in due grandi campagne di comunicazione legate agli eventi sportivi più seguiti al mondo: il Super Bowl e il Mondiale di calcio 2026. Si tratta del più ampio impegno di marketing mai realizzato dal gruppo a livello globale, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel mercato nordamericano e rafforzare la connessione tra i propri brand e i consumatori statunitensi.

Leggi anche: NUTELLA CRÊPE, KINDER CRISPY E NON SOLO: ECCO LE NOVITÀ FERRERO. PRESTO AL VIA LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE

“Questo investimento segna un momento decisivo per Ferrero in Nord America. Stiamo andando ‘all in’ su queste campagne perché rappresentano un’opportunità straordinaria per valorizzare i nostri marchi durante i più grandi momenti culturali del mondo”, ha dichiarato Michael Lindsey, President e Chief Business Officer di Ferrero North America.

Secondo quanto riportato da CNBC, le due operazioni avranno un peso strategico nella nuova fase di espansione della società, che negli ultimi anni ha intensificato acquisizioni e investimenti produttivi nel continente. Dopo l’acquisto (in Nord America) del produttore di cereali WK Kellogg per 3,1 miliardi di dollari lo scorso luglio e le precedenti acquisizioni di Nestlé USA e Wells Enterprises, la sede d’oltreoceano di Ferrero si prepara a quello che definisce il suo “anno più importante negli Stati Uniti.

La prima fase del progetto prenderà avvio a febbraio 2026 con il debutto del primo spot di Ferrero al Super Bowl, dedicato a Kinder Bueno. La pubblicità, che coinciderà con il lancio delle nuove versioni dark e white chocolate del prodotto, sarà accompagnato da esposizioni speciali, packaging dedicati e promozioni consumer.

In estate seguiranno le attività legate al Mondiale di calcio, definite come la più ampia campagna portfolio mai realizzata da Ferrero, che coinvolgerà oltre 20 marchi e centinaia di prodotti, incluse le linee di gelati Wells (brand non presente in italia). L’operazione comprenderà spot trasmessi prima e dopo le partite e un’unica promozione inter-brand.

Nel 2024 Ferrero North America ha registrato un aumento delle vendite del 4,5%, superando la media delle categorie confectionery e cookie, come riportato dalla nota stampa dell’azienda. Come riporta sempre CNBC, la divisione USA ha inoltre superato la soglia dei 500 milioni di dollari di ricavi solo con Kinder, mentre il gruppo ha avviato una serie di ampliamenti produttivi, tra cui il nuovo impianto di Bloomington (Illinois) dedicato alla produzione di cioccolato Kinder e un piano da 445 milioni di dollari per la fabbrica di Brantford, in Ontario, che genererà 500 nuovi posti di lavoro per la produzione di Nutella Biscuits e Ferrero Rocher Squares.