TD Group Italia chiude il 2025 con ricavi oltre i 20 milioni di euro

TD Group Italia archivia il 2025 confermando il proprio trend di sviluppo e la solidità del proprio modello di business con un fatturato che supera i 20 milioni di euro. L’azienda attiva nell’offerta di servizi IT, parte del Gruppo Sailpost, ha confermato la propria vocazione a supportare la Pubblica Amministrazione nel delicato percorso di transizione digitale, offrendo competenze e soluzioni che impattano positivamente sull’efficienza dei servizi al cittadino. Questa vicinanza al territorio non si limita alla fornitura di servizi, ma si evolve in una vera e propria sinergia con il mondo della ricerca accademica, dando vita a progetti ad alto contenuto tecnologico.

Ne è un esempio Heart-Sentry, il prototipo di dispositivo indossabile per il monitoraggio continuo dell’attività cardiaca, progettato in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna. Il device rappresenta un passo avanti significativo nella telemedicina: grazie a sensori avanzati e a un’elaborazione intelligente on-board, è in grado di restituire un tracciato ECG con una qualità assimilabile a quella di un holter professionale. L'innovazione e l'affidabilità di questa soluzione hanno valso a TD Group Italia un riconoscimento internazionale di prestigio, portando l'azienda tra i finalisti dell’IEEE Sensors 2025 per il Best Live Demo Award.

Sulla stessa linea d’onda si colloca Flora, un altro progetto che testimonia l'impegno dell'azienda nella ricerca applicata, sviluppato in collaborazione con lo Spoke 1 dell’ecosistema Samothrace dell'Università di Catania. Si tratta di un dispositivo compatto ideato per la lettura automatizzata di etichette chemocromiche, sensori che cambiano colore in base alla concentrazione di gas. Attraverso un sistema di acquisizione immagini in camera chiusa e l'irraggiamento UV, Flora elabora le risposte cromatiche garantendo misurazioni precise e affidabili, grazie anche a un design ingegnerizzato per il perfetto controllo delle condizioni ambientali del campione.

“I risultati economici del 2025, uniti all'eccellenza dei progetti di ricerca portati a termine, sono la sintesi perfetta della nostra identità - ci dice Valterio Castelli, Presidente di TD Group Italia -. La nostra vision per il 2026 è chiara: continueremo a investire nel talento e nell'innovazione, rafforzando il nostro ruolo di ponte tra la ricerca avanzata e l'applicazione concreta sul mercato e nella Pubblica Amministrazione”.