Consorzio Vini d'Abruzzo cerca un'agenzia per la promozione in USA e Canada

Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo - in qualità di organizzazione capofila del partenariato di progetto composto dallo stesso Ente, dall’Union of Sweet Wine of Bordeaux e dall’Association of Imathia’s Agricultural Cooperative (ASIAC) - ha indetto un bando di gara inerente la "Procedura di selezione dell’organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi - Charm-Eu 2". Il budget complessivo è pari a 6.230.086 euro, IVA esclusa, per tre anni, comprensivo dei costi relativi alla realizzazione delle attività di progetto e del compenso dell'agenzia (qui i documenti di gara).

Gli obiettivi generali dell’azione sono quelli di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione, aumentando il volume e il valore delle esportazioni dei prodotti negli Stati Uniti e in Canada e aumentare la conoscenza dei prodotti.

La strategia del progetto prevede una serie di iniziative, strutturate su 36 mesi, integrate e sinergiche suitre diversi target individuati: consumatori millenials e Gen X urbani, operatori trade, giornalisti e influencer.

Le attività previsite, che avranno come avvio indicativo gennaio 2024, sono pubbliche relazioni, web site, social media, pubblicità, strumenti di comunicazione, eventi, promozione presso i punti vendita.

La documentazione dovrà essere inviata entro il 18 dicembre 2023 alle 11:00.

Il progetto Charm-Eu2 è la continuazione di quello attualmente in corso che si concluderà il 31 dicembre 2023. Il partenariato del progetto in corso è costituito dal Consorzio tutela Vini d'Abruzzo, l'Unione delle Cooperative Agricole di Kavala (Grecia), la Cooperativa Agricola di Rachi Pieria "AGIOS LOUKAS" (Grecia) e l' Unione Vini Dolci Bordeaux (Francia) e vino, kiwi e ciliegie sono i prodotti testimonial. Poiché gli Stati Uniti e il Canada hanno recentemente imposto un divieto all'importazione delle ciliegie greche, l'Unione delle Cooperative Agricole di Kavala e la Cooperativa Agricola di Rachi Pieria hanno deciso di non proseguire con il progetto e sono state sostituite dall' Associazione delle Cooperative Agricole di Imathia (Grecia), che subentra nel partenariato e promuoverà il prodotto kiwi.