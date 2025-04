Birra Messina porta la Meraviglia alla Milano Design Week con due installazioni

In Piazza Morbegno arriva l’Edicola Meraviglia, mentre in via Tortona un angolo urbano si trasforma in un’opera d’arte a cielo aperto

Anche quest'anno Birra Messina è tra i protagonisti della Milano Design Week con due installazioni nella città meneghina che risvegliano la meraviglia negli standard della vita quotidiana. Un percorso che trasforma angoli della città in spazi sorprendenti, restituendo nuova vita agli ambienti urbani grazie alla magia e all’autenticità di arte, bellezza e tradizione.

Dal 7 al 13 aprile 2025, Birra Messina porta la magia della Sicilia in Piazza Morbegno, dove viene inaugurata L’Edicola Meraviglia, un’installazione che unisce arte e cultura siciliana all’ora dell’aperitivo. Uno spazio urbano si trasforma in luogo straordinario, dove sarà possibile assaporare il gusto distintivo di Birra Messina Cristalli di Sale e scoprire in anteprima i due nuovi bicchieri in edizione limitata, firmati da Giuliana Pappalardo ed Elisa Nicastro, studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Catania del biennio specialistico in Grafica, illustrazione e fumetto e Arti e tecnologie digitali coordinati dalla prof.ssa Ludovica Privitera, ispirati rispettivamente alle Teste di Moro e alla Zagara, simboli iconici dell’identità siciliana.

Ma non è tutto: Birra Messina trasformerà per tutto il mese di aprile anche un muro di Via Tortona - fulcro vibrante della Milano Design Week - in un’opera d’arte a cielo aperto, firmata dall’artista siciliana Magda Masano e ispirata ai decori tradizionali siciliani.

"Siamo felici di tornare alla Milano Design Week per il terzo anno consecutivo con due installazioni che celebrano il ruolo che la meraviglia può avere nella vita quotidiana - spiega Priscilla Garofalo, Marketing Manager di Birra Messina -. Con L'Edicola Meraviglia e il Murales in via Tortona, Birra Messina invita a dare valore allo stupore e all’emozione che un tocco in più può portare nelle nostre vite, trasformando spazi urbani in luoghi straordinari e celebrando il patrimonio artistico siciliano, portandolo nel cuore pulsante della cultura e del design. Vorremmo offrire esperienze che permettano di vivere emozione e curiosità in modo inaspettato, attraverso l’arte e la cultura siciliana, per risvegliare la meraviglia.”