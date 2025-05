BBoard Com insieme ai Consorzi Cial, Corepla e Ricrea per promuovere l’importanza della raccolta differenziata

Nel mese di aprile ha preso il via "Un Sacco in Comune: la sfida del riciclo!", il nuovo progetto promosso dai Consorzi Cial, Corepla e Ricrea attivo fino al 30 giugno per coinvolgere attivamente i cittadini di cinque capoluoghi della Regione Calabria (Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria) in una competizione virtuosa.

L'obiettivo è quello di favorire il corretto riciclo degli imballaggi in alluminio, plastica e acciaio. Il Comune che si distinguerà per il maggior quantitativo di rifiuti raccolti si aggiudicherà un buono digitale del valore di 10.000 euro, da destinare all'acquisto di materiale scolastico per le scuole del territorio.

Il progetto ha beneficiato per la realizzazione del know how di BBoard Com, business unit del Gruppo BBoard specializzata in soluzioni di customers experience e storico partner di Corepla, che ha contribuito a diversi aspetti dell’attivazione.

L'agenzia ha iniziato il suo lavoro curando la creatività e l'immagine della campagna, attraverso la selezione e il coordinamento con l'illustratrice scelta per l’occasione. Questa collaborazione ha portato alla creazione di un'identità visiva distintiva, che si è concretizzata nel logo, nel pay-off, nelle icone e nelle illustrazioni di sfondo, adattate per ciascuna delle cinque città coinvolte.

Parallelamente, BBoard si è occupata della gestione territoriale dell'iniziativa. Un altro aspetto fondamentale del lavoro della business unit è stato la definizione degli aspetti normativi e la gestione del regolamento del progetto. BBoard si è occupata poi della produzione dei materiali di comunicazione necessari per promuovere la campagna e ha coordinato la conferenza stampa di presentazione.

Per rendere la partecipazione alla sfida ancora più coinvolgente, BBoard ha progettato e coordinato la produzione di gadget ad hoc e la personalizzazione delle divise.