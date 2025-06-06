Un'immagine del nuovo spot Barilla
Barilla lancia ufficialmente la nuova piattaforma globale “Come in famiglia”, inaugurata da uno spot ideato da LePub e pianificato a livello internazionale da Publicis Connected Ideas (la bespoke agency creata da Publicis Media per barilla dopo avere vinto la recente gara media, ndr). La campagna segna una svolta nella creatività del brand, con un racconto che intreccia pasta e Formula 1, due simboli della cultura italiana, per riaffermare il valore della condivisione a tavola.
Il primo spot di "Come in famiglia", ispirato a "Pasticcino"
Lo spot prende vita dalla storia vera di Luigi Montanini, detto Pasticcino, cuoco italiano che dagli anni Settanta ha seguito il mondo della F1, diventando un punto di riferimento nei paddock grazie a pasti improvvisati, gesti di generosità e innumerevoli piatti di pasta condivisi tra una gara e l’altra.
Per restituire con forza questa narrazione, Barilla ha ricreato l’ambientazione dei paddock degli anni ’70 con una straordinaria attenzione ai dettagli. La produzione si è avvalsa del supporto di consulenti e storici professionisti della Formula 1, che hanno garantito autenticità visiva in ogni aspetto: dalle monoposto agli strumenti di officina, dalle luci fino all’atmosfera di cameratismo che caratterizzava quell’epoca. Il risultato è un film capace di trasportare lo spettatore in un contesto fatto di adrenalina e competizione, bilanciato però da momenti di calore umano e connessione.
Il messaggio della campagna non si ferma alla rievocazione storica: parla direttamente all’oggi, in cui il 63% delle persone consuma i pasti in solitudine durante la settimana. “Come in famiglia” diventa così un invito a rallentare, riunirsi e riscoprire il potere dei piccoli rituali quotidiani.
«Abbiamo lanciato “Come in famiglia” per rispondere a un bisogno universale: il desiderio di una connessione più profonda con gli altri», afferma Ilaria Lodigiani, Chief Category & Marketing Officer di Barilla. «La storia di Pasticcino illustra come un piatto di pasta possa trasformare un’interazione quotidiana in un momento di scambio significativo. È anche un omaggio allo stile di vita italiano, dove cibo, relazioni e cultura sono profondamente intrecciati. Dalla pasta al paddock, ogni elemento di questa campagna è stato accuratamente realizzato per riflettere il patrimonio italiano. È questo il senso di Come in famiglia».
Bruno Bertelli di LePub: «Barilla al centro della cultura»
«Con “Come in famiglia” abbiamo voluto esprimere una verità culturale: in un mondo che si muove più velocemente che mai, il semplice atto di condividere un pasto è ancora una base per noi», aggiunge Bruno Bertelli, Global CEO LePub e CCO LePub Worldwide. «La storia di Pasticcino, ambientata nell’epoca d’oro della Formula 1, offre una potente metafora: adrenalina e competizione da un lato, calore e connessione dall’altro. È una narrazione che colloca Barilla nel posto che le è sempre appartenuto: al centro della cultura».
Il film rappresenta la prima delle numerose espressioni della piattaforma “Come in famiglia”, che guiderà la comunicazione di Barilla per tutto il 2025 e oltre, con diffusione su TV, digital, OOH, social media e altri canali. Ogni mercato potrà adattarne il linguaggio a livello locale, mantenendo però intatto il nucleo valoriale: la pasta come occasione di condivisione, capace di far sentire parte di qualcosa, ovunque ci si trovi.
Chi ha lavorato alla nuova campagna Barilla "Come in famiglia": i credits
Lo sviluppo della nuova campagna pubblicitaria Barilla coinvolge molti professionisti e agenzie. Ecco quelli citati nei credits ufficiali:
