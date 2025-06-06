Chi è "Pasticcino", il "primo cuoco" della Formula 1 che ha ispirato lo spot Barilla

Dietro al nuovo spot globale di Barilla, che inaugura la piattaforma di brand “Come in famiglia”, c’è una storia vera che arriva direttamente dai paddock della Formula 1. Protagonista è Luigi Montanini, conosciuto da tutti come Pasticcino, il cuoco italiano che negli anni Settanta e Ottanta è diventato un’istituzione non ufficiale nel mondo delle corse.

Leggi anche: BARILLA PRESENTA LA NUOVA PIATTAFORMA DI BRAND "COME IN FAMIGLIA"

A partire dal suo primo Gran Premio nel 1979, Montanini ha trascorso oltre un decennio viaggiando con il circus della F1. Nei paddock, ambienti frenetici e competitivi, è riuscito a creare qualcosa di inatteso: uno spazio di convivialità dove piloti, meccanici e addetti ai lavori potevano ritrovarsi intorno a un piatto di pasta. Con pasti improvvisati, spirito generoso e la sua inesauribile energia, Pasticcino ha trasformato momenti di pausa in occasioni di socialità, offrendo calore umano in un contesto adrenalinico.

«Mangiavamo sulla macchina smontata, sul camion, mangiavamo su un motore. Era una famiglia», ricorda Montanini in un video pubblicato sui canali digitali di Barilla. I piloti «si menavano in pista, poi si trovavano a mangiare, tutti amici. L'unione di queste cose qua alla fine non era Pasticcino, era la pasta».

È questa esperienza autentica a ispirare il film che lancia la nuova piattaforma “Come in famiglia”. Barilla e l'agenzia LePub hanno ricreato con grande attenzione l’ambientazione dei paddock degli anni ’70, lavorando con consulenti e storici della Formula 1 per garantire un racconto fedele, dalle monoposto agli strumenti di officina, fino al clima di cameratismo che definiva quell’epoca.