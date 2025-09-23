Natale 2025: Clementoni va on air e online con campagne dedicate a tutte le linee. Focus su BFF e Budget in crescita

Sono tante le novità e le conferme presentate da Clementoni al Pressday di Assogiocattoli in vista del Natale, molte delle quali saranno protagoniste in comunicazione.

Si parte dai giochi pensati per i più piccoli della linea Clemmy, come la Sensory Washing Machine, un gioco imitativo che abbina movimenti reali e stimoli sensoriali per accompagnare i più piccoli nelle loro prime esplorazioni, e l'aspiramattoncini Sensory Vacuum Roller, che “mangia” i mattoncini morbidi, proprio come un piccolo aspirapolvere in azione, che stimola il movimento e la curiosità. Ecco per la linea Baby la versione rinnovata di Morfeo Gattino Relax, che racchiude una combinazione pensata per infondere calma e benessere, la nuova funzione Fusa & Respiro che unisce la vibrazione modulata delle fusa a un respiro realistico, visibile e percepibile, che regolarizza il ritmo e favorisce il rilassamento profondo. E ancora la nuova versione del Proiettore Raccontastorie Plus che mostra e racconta ai bambini i grandi classici Disney.

Un tuffo nella tecnologia con Sapientino e Il mio primo computer e il robottino educativo Eddie. Tornano per la gamma Crazy Chic Il laboratorio dei tatuaggi in una veste tutta nuova, e per la linea Idea i Laboratori delle Penne e degli evidenziatori, mentre per Scienza e Gioco arriva la nuova versione di Airo, Airo Pro, robot educativo, che unisce un sistema di AI avanzata ad un design innovativo per un’esperienza di gioco dinamica che inizia con l’assemblaggio del robot.

E ancora, tra le tante proposte, i giochi fatti in collaborazione con Star Wars, Stranger Things e la collezione di puzzle delle Principesse Disney.

Tra le novità principali di quest'anno c'è la nuova linea BFF Best Friends Forever che comprende Didy Il mio diario segreto interattivo con la copertina in peluche e sei aree interattive in cui è possibile creare il proprio profilo, raccontare la giornata, ascoltare musica, disegnare storie e ascoltare i consigli di Didy, Sally Il mio diario segreto digitale, che si apre con una combinazione elettronica e ha numerose modalità di gioco, e Emy La mia amica dei segreti, che ripete le parole e registra i messaggi segreti custodendoli in uno scrigno luminoso.

Proprio a quest'ultima gamma è dedicata un'attenzione speciale nelle campagne di comunicazione che Clementoni porterà on air a Natale, come ha spiegato a Engage, durante il press day di Assogiocattoli Silvia Re, Senior Communication Manager dell'azienda.

Per le festività di fine anno «Clementoni sarà on air con spot dedicati a tutti le sue linee con un focus sulla nuova linea BFF. Come negli ultimi anni presidiamo tutti i canali, dalla tv, che resta il mezzo principale, ai social, da YouTube al digital in generale. Ad accompagnare il lancio pubblicitario, attività di PR e iniziative nel punto vendita», ha anticipato Silvia Re.

Le campagne quest'anno «Partiranno a fine ottobre e andranno on air fino a Natale». A ideare le creatività è Leagas Delaney, che segue l'azienda da diverso tempo mentre la pianificazione è a cura di Media Italia, che ha con Clementoni una collaborazione di lunga data.

Il budget investito dall'azienda «E' in costante crescita da anni, con un aumento significativo della componente digital. Gli investimenti in pubblicità e comunicazione stanno crescendo anche all'estero nei mercati in cui siamo più presenti dove mettiamo a terra strategie sempre più articolate».

Sono 9 le filiali commerciali di Clementoni oltre alla sede italiana (Francia, Germania, Spagna, UK, Portogallo, Benelux, Turchia, Polonia, USA), c'è poi una sede operativa a Hong Kong e sono 85 i paesi raggiunti con l’export.