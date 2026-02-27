Skuola.net, Marco Sbardella: «Così la nostra piattaforma media ed edtech diventa un ponte tra brand e nuove generazioni»

Il co-founder racconta l’evoluzione di Skuola.net, tra progetti con aziende e istituzioni, attivazioni nelle scuole e nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale

Nata 26 anni fa da un’idea sui banchi di scuola, Skuola.net è oggi una realtà che coinvolge milioni di studenti e che negli anni ha costruito un vero e proprio ecosistema media, servizi ed edtech. Un percorso che l’ha portata a diventare anche un interlocutore sempre più rilevante per aziende e istituzioni interessate a dialogare con le nuove generazioni.

Ne abbiamo parlato in una videointervista con Marco Sbardella, co-founder della piattaforma, che racconta l’evoluzione del progetto e le opportunità che offre oggi al mercato.

«Oggi siamo un ecosistema che raggiunge oltre 8 milioni di utenti unici ogni mese, con una reach quotidiana di 1,2 milioni di persone, e contiamo su una community di 4 milioni di iscritti che partecipano attivamente», spiega Sbardella. «Skuola.net è diventato un vero love brand per gli studenti italiani, un compagno di scuola che li accompagna nello studio, nell’informazione e persino nel passaggio verso il mondo del lavoro».

Questa relazione diretta con la Gen Z rappresenta anche il principale valore per aziende e istituzioni che collaborano con la piattaforma. Nel tempo, infatti, Skuola.net ha sviluppato un modello che unisce contenuti editoriali, data analysis e progetti di comunicazione.

«Il trust nasce dal fatto che siamo diventati anche una testata autorevole e abbiamo la possibilità di ascoltare migliaia di studenti in un solo colpo», racconta Sbardella. «Questo ci permette di sviluppare prodotti e progetti anche per i clienti e di fare un lavoro di data journalism che coinvolge non solo gli studenti ma tutti gli stakeholder del mondo della scuola».

Oggi la società si definisce una “new media factory”, con una produzione di contenuti che spazia dal branded content ai video e ai social media, affiancata da numerose attivazioni sul territorio. Ogni anno vengono realizzati oltre 100 progetti con brand e partner, spesso con collaborazioni di lungo periodo.

«Molti clienti rinnovano anche per 10 anni consecutivi», sottolinea il co-fondatore. «Questo perché riusciamo a declinare le attività dall’online all’offline, entrando nelle scuole e nelle università con eventi, progetti educativi e iniziative legate anche alla sostenibilità».

Nel video che accompagna questo articolo, Sbardella racconta nel dettaglio l’evoluzione di Skuola.net, il ruolo della community nella costruzione dei servizi e il modo in cui la piattaforma sta integrando anche strumenti di intelligenza artificiale per supportare lo studio.