PizzaGirls arriva nel daytime di Rai 2 dal 14 giugno, con un piano editoriale YouTube sviluppato con Evolution Group

Dopo il lancio a settembre come Original su RaiPlay, le otto puntate della quinta stagione di PizzaGirls approdano nel daytime di Rai 2 a partire da domenica 14 giugno 2026, alle ore 9:45, per proseguire ogni domenica fino al 9 agosto. Il programma è ideato, scritto e diretto da Carlo Fumo e prodotto da Italian Movie Award.

Confermata alla conduzione Angela Tuccia nel ruolo di padrona di casa in studio, affiancata da Barbara Politi come inviata per la rubrica "Pizza Home-Made", novità di questa stagione: otto pizzaiole entrano nelle cucine di altrettanti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Beppe Convertini, Martina Stella, Paolo Belli, Guillermo Mariotto e Costanza Caracciolo, per preparare insieme pizze fatte in casa. Il cast delle pizzaiole professioniste coinvolge dieci figure provenienti da tutta Italia, dalla Puglia alla Campania, da Torino a Padova.

Ogni puntata è ispirata a una figura femminile della storia e della cultura italiana: le otto icone di questa stagione sono Laura Pausini, Grazia Deledda, Raffaella Carrà, Lina Wertmüller, Anna Magnani, Miuccia Prada, Mariangela Melato e Artemisia Gentileschi. Torna anche la rubrica healthy con la biologa nutrizionista Alessandra Botta.

Sul fronte digitale, PizzaGirls porta avanti da sei mesi un piano editoriale su YouTube realizzato in partnership con la tech company Evolution Group, con l'obiettivo dichiarato di espandere la community del format oltre i confini nazionali.

«Dal 2019 abbiamo girato 116 puntate di PizzaGirls superando i 30 milioni di ascolti, un risultato che ci rende orgogliosi di quanto fatto», dichiara l’ideatore Carlo Fumo, «il traguardo del daytime di RAI 2 rappresenta per noi una grande opportunità di crescere ancora di più e dare voce con più forza alla mission di PizzaGirls, che attraverso un format di intrattenimento dedicato al food (pizza) ha acceso un faro sulle pari opportunità in un settore ancora troppo a prevalenza maschile, raccontando le grandi storie di successo di donne e imprenditrici che affrontano questo mestiere con grande passione e dedizione, grazie ancora una volta al direttore dei contenuti digitali e transmediali e della distribuzione Rai Marcello Ciannamea che ha creduto nel nostro progetto e al nostro avvocato, il prof. Angelo Maietta, che ha coordinato istituzionalmente questo processo portando a compimento questo lungo cammino iniziato sei anni fa. Ora siamo ansiosi e fiduciosi di vedere quanto e come risponderà il grande pubblico verso un progetto che diventa sempre più crossmediale e che, da sei mesi, continua tutte le settimane sul canale ufficiale YouTube con un piano editoriale imponente fatto di numerosi contenuti e iniziative, realizzato e coordinato in partnership con la tech company Evolution Group e sul quale abbiamo puntato molto e che ci permetterà di espandere la community di PizzaGirls anche oltre i confini nazionali.»

PizzaGirls è un branded content sostenuto da Gioiella Latticini, Molini Pizzuti, Ariete, Donnaoro, Così Com'è, I Sapori di Napoli, Sacar Forni, Casolaro, Workline ed Emporio del Caffè.