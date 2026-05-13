WeShort porta il cinema negli aeroporti: accordo con Sacbo e Aeroporti di Puglia

WeShort, piattaforma internazionale dedicata ai cortometraggi premium, annuncia la nascita di un network aeroportuale dedicato allo streaming short-form grazie agli accordi siglati con Sacbo, la società di gestione del Milan Bergamo Airport, e Aeroporti di Puglia, a cui fanno capo gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. Mentre negli aeroporti pugliesi questo servizio di intrattenimento viene lanciato in modo sperimentale nei mesi estivi, per Sacbp l'accordo ha invece un respiro più ampio, sancendo una partnership pluriennale che integrerà stabilmente il grande cinema breve nell'offerta dello scalo bergamasco.

La piattaforma streaming dedicata al cinema breve entra nell’esperienza aeroportuale, trasformando i tempi di attesa in un momento di scoperta, cultura e intrattenimento. Attraverso la rete Wi‑Fi gratuita degli aeroporti coinvolti, i passeggeri potranno accedere gratuitamente a WeShort da smartphone, tablet e computer, guardando una selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, inclusi titoli premiati nei principali festival internazionali, produzioni originali e contenuti esclusivi.

L’iniziativa raggiunge un potenziale pubblico di oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, si legge nella nota, creando uno dei più grandi ecosistemi europei dedicati alla distribuzione del cortometraggio e aprendo una nuova fase per l’industria dell’audiovisivo short-form.

Con questa operazione, WeShort introduce il concetto di Entertainment in Motion, una nuova modalità di fruizione dei contenuti che accompagna il pubblico durante gli spostamenti e trasforma ogni viaggio in un’opportunità di scoperta culturale.

L’accordo rappresenta anche un’evoluzione per il mercato audiovisivo. Storicamente il cortometraggio ha trovato la propria diffusione principalmente attraverso festival, eventi specializzati o circuiti limitati. Grazie a questa iniziativa, il formato entra invece in un contesto ad alta frequentazione internazionale, raggiungendo milioni di spettatori potenziali ogni anno.

L’idea nasce da un’esperienza diretta del fondatore di WeShort, Alex Loprieno, che prima di dedicarsi all’imprenditoria nel settore entertainment ha lavorato per nove anni come assistente di volo, vivendo quotidianamente il mondo aeroportuale.

“Per anni ho vissuto gli aeroporti dall’interno, vedendo migliaia di persone trascorrere il proprio tempo d’attesa senza una vera esperienza da vivere”, dichiara il Ceo e Founder di WeShort. “Oggi quell’intuizione diventa realtà: portare il cinema breve nei luoghi di passaggio e trasformare il tempo morto in tempo di valore. I cortometraggi hanno una durata perfetta per il contesto aeroportuale e possono offrire intrattenimento intelligente, rapido e coinvolgente. Inoltre, dare spazio ai filmmaker pugliesi significa utilizzare il cinema anche come strumento contemporaneo di promozione territoriale e culturale”.

Con questa iniziativa, gli aeroporti coinvolti si posizionano tra i primi in Europa a integrare una piattaforma streaming premium all’interno dell’esperienza di viaggio, contribuendo a ridefinire il ruolo degli scali come luoghi di intrattenimento, scoperta e connessione culturale.

Per WeShort, invece, il progetto segna un passaggio strategico fondamentale: trasformare il cortometraggio da formato di nicchia a contenuto distribuito su larga scala, accessibile ovunque e in qualsiasi momento. "Perché il futuro dell’intrattenimento non è soltanto on demand. È in movimento", chiosa la nota stampa.

