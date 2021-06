Nuovo concept di comunicazione per Italo. Le campagne pubblicitarie al via in autunno

Italo lancia un nuovo format di comunicazione, "un concept innovativo ed omnichannel che, rimanendo fedele all’identità ed i valori che da sempre contraddistinguono Italo, accompagnerà la ripartenza aziendale all’insegna della coerenza e dell’unicità, coniugando modernità, dinamismo e novità grazie a tratti inconfondibili del brand Italo", spiega il comunicato dell'azienda.

Nuovi caratteri grafici riconoscibili e allineati su tutti i touchpoint: un font deciso, un segno grafico quale il triangolo, sinonimo di dinamicità nonché forma stilistica ideale per rappresentare il "muso" dei treni Italo. Il colore anche vedrà delle novità: predominante sempre il classico rosso Italo, accompagnato da ulteriori cromie e sfumature dello stesso.

Il logo sarà presente su tutti i touchpoint: dal sito desktop alla versione mobile, dall’app alle biglietterie automatiche in stazione, passando per i canali below the line e le maxi-affissioni pubblicitarie. Un primo passo per riprendere anche ad investire a livello pubblicitario dal prossimo autunno, trasversalmente suI differenti canali.

Italo ha realizzato quest’attività in collaborazione con l'agenzia indipendente ACC & Partners, realtà con cul l'azienda collabora da diverso tempo, con la direzione creativa di Carlo Ventura.

Un nuovo inizio per Italo, dopo i difficili mesi di pandemia, in vista di un’estate in cui accompagnerà tanti italiani in vacanza. Italo negli ultimi 12 mesi ha introdotto più di 60 nuove tratte, arrivando a servire zone quali la Calabria, la Puglia, la Basilicata, Trieste e la riviera Adriatica.

“Abbiamo sempre lavorato per essere pronti ad affrontare questo momento di rilancio, che passa dai servizi offerti e dalle nuove mete collegate, ma anche dalla comunicazione: diretta, immediata ed intuitiva”, dichiara Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. “In un periodo di lockdown abbiamo continuato ad investire sul territorio, programmando una rete capillare e rispondendo alla domanda di tante zone d’Italia che ancora non erano collegate all’Alta Velocità. Oggi questo nuovo format di comunicazione per Italo vuole essere un segnale di modernità: partendo dalla nostra storia, ci siamo rinnovati, per affrontare le nuove sfide che ci attenderanno in futuro con l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto”.