Wunderman Thompson è la nuova agenzia di Burger King in Italia

La catena di fast food ha deciso di affidarsi alla struttura del gruppo WPP come partner per creatività, trasformazione digitale e customer experience

Burger King Restaurants Italia ha scelto Wunderman Thompson Italy come nuova agenzia pubblicitaria nel nostro Paese.

Più nel dettaglio, la catena di fast food con oltre 200 punti vendita in Italia ha scelto la struttura del gruppo WPP come partner strategico-creativo nel rafforzamento della marca, nel completamento della propria trasformazione digitale e nel processo di miglioramento della customer experience.

Wunderman Thompson subentra quindi a Leagas Delaney, precedente partner di riferimento per l'azienda.

Wunderman Thompson Italy e Burger King Restaurants Italia sono state recentemente premiate come Agency of the Year e Best Client e insieme hanno vinto il Gran Prix 2020 agli ADCI Awards (qui l'articolo). Ora ripartono insieme e probabilmente non poteva esserci tra le due sigle un miglior inizio di questo. Commentano Pas Frezza e Luca Iannucci, Direttori Creativi di Wunderman Thompson: “Siamo felicissimi di avere l’opportunità di lavorare su uno dei brand più amati e riconosciuti al mondo e di farlo con una squadra marketing coraggiosa e sempre stimolante come quella italiana. Non vediamo l’ora di mettere le tante professionalità di WT al loro servizio e di sfidarci su tutti gli obiettivi che insieme ci daremo”.

Lorenzo Crespi e Giuseppe Stigliano, rispettimente Cco e Ceo di Wunderman Thompson Italy, aggiungono: “Orgogliosi di fare un pezzo di strada insieme e di contribuire alla crescita di questa grande marca, attraverso le nostre competenze strategiche, creative e di service design. Pronti a iniziare.”

L’advisor incaricato da Burger King Italia per coordinare e supportare la consultazione è stato The Producer International.

Laura Vimercati, Marketing and Communication Director di Burger King Restaurants Italia, commenta: “Da sempre Burger King fa della comunicazione uno strumento di costruzione della marca attraverso messaggi, a volte irriverenti, sempre coerenti con i propri valori. La comunicazione è soprattutto dialogo, ed in questo momento di distanziamento sociale diventa fondamentale per avvicinarsi ai propri clienti. Siamo entusiasti di continuare questo dialogo con i nostri brand lovers insieme all’agenzia che ha dimostrato di essere ora la migliore in Italia nel farlo”.