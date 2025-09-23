Regione Lazio: gara da 740mila euro per promuovere la Via Francigena

La Regione Lazio punta sul media planning per dare nuovo slancio alla promozione turistica. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il bando di gara per l’acquisto di spazi pubblicitari dedicati alla valorizzazione della Via Francigena, il percorso culturale che attraversa l’Italia e rappresenta una delle vie storiche più significative del patrimonio europeo.

La procedura, di natura aperta ai sensi del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo 36/2023), ha come obiettivo l’individuazione di un centro media che curerà la pianificazione e l’acquisto degli spazi pubblicitari. Il valore complessivo dell’appalto è stimato in 741.824,70 euro (al netto di IVA), per una durata di 80 giorni.

Il lotto unico riguarda esclusivamente l’acquisto di spazi pubblicitari per campagne dedicate alla Via Francigena, con l’obiettivo di incrementarne la visibilità e attrattività presso un pubblico nazionale e internazionale.

Le offerte dovranno essere presentate in via telematica attraverso la piattaforma Stella della Regione Lazio, entro le ore 14 del 29 ottobre 2025. La selezione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, e tra i requisiti richiesti figurano: iscrizione ad albi e registri professionali pertinenti, referenze su servizi analoghi, disponibilità di strutture tecniche e di ricerca, oltre a misure di gestione ambientale e capacità organizzative.

Il progetto si inserisce all’interno delle “azioni trasversali” del PSC - Piano Strategico Culturale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare un itinerario che, negli ultimi anni, è diventato un asset fondamentale per il turismo esperienziale e culturale, intercettando un pubblico in cerca di autenticità e sostenibilità.

Scarica qui la documentazione del bando di gara.