10/12/2025
di Lorenzo Mosciatti

Angels for Gov in pole nel bando per promuovere la Via Francigena

La task force di Digital Angels per la PA è vicina alla vittoria della gara da 750.000 euro circa indetta dalla Regione Lazio

Angels for Gov è in testa nel bando di gara indetto dalla Regione Lazio per l’acquisto di spazi pubblicitari dedicati alla valorizzazione della Via Francigena, il percorso culturale che attraversa l’Italia e rappresenta una delle vie storiche più significative del patrimonio europeo.

Dopo l’apertura delle buste con le offerte tecniche ed economiche, la task force di Digital Angels per la comunicazione della pubblica amministrazione risulta prima in classifica. Al bando hanno preso parte anche Vivenda Group e Waymedia. 

La procedura ha come obiettivo l’individuazione di un centro media che curerà la pianificazione e l’acquisto degli spazi pubblicitari. Il valore complessivo dell’appalto è stimato in 741.824,70 euro (al netto di IVA), per una durata di 80 giorni. Il lotto unico riguarda esclusivamente l’acquisto di spazi pubblicitari per campagne dedicate alla Via Francigena, con l’obiettivo di incrementarne la visibilità e attrattività presso un pubblico nazionale e internazionale.

