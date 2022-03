Pulse Advertising Italia chiude il 2021 a oltre 4 milioni di fatturato e annuncia due ingressi nel team

L'agenzia sceglie Claudio Burchi per il ruolo di Head of Growth e Anna Furlani in qualità di Manager della unit Paid Social Advertising

Pulse Advertising Italia cresce e annuncia novità per la sua squadra. Dopo un 2021 chiuso con un fatturato di oltre 4 milioni di euro, la compagine italiana dell’agenzia internazionale, specializzata in social media management, social advertising e influencer marketing, inaugura il 2022 comunicando due importanti ingressi nella sua squadra: quello di Claudio Burchi, in qualità di Head of Growth, e di Anna Furlani, Manager della unit Paid Social Advertsing dell’agenzia.

Forte di una grande esperienza in agenzie di branding, Claudio Burchi entra in Pulse Advertising Italia per seguire le attività di new business, client retention, marketing e comunicazione.

Laureato in Economia Aziendale in Bocconi, Burchi ha lavorato in Landor, agenzia di Branding del gruppo WPP e successivamente in FutureBrand, agenzia internazionale del gruppo IPG focalizzata nel branding dove ha ricoperto incarichi di Client Leader seguendo l'experience journey per marche italiane e globali sia corporate che consumer (Barilla, Mulino Bianco, Pavesi, Voiello, Marelli, MSC Cruises, FCA, Poste Italiane) e assumendo negli ultimi tre anni l’incarico di Growth Officer.

Il branding come valore aggiunto

La scelta di inserire una risorsa con questo importante background di “branding” in un’agenzia focalizzata sui social media sottolinea l’evoluzione che Pulse Advertising ha intrapreso sotto la guida di Paola Nannelli, dal 2019 Executive Director della sede italiana.

“Noi siamo fortemente specializzati su temi legati al social e all'influencer marketing - afferma Paola Nannelli - e confrontarci con il mondo del branding porta un grande valore aggiunto in termini di visione strategica, evoluzione di linguaggi e strumenti per trasferire i valori dei brand in modo efficace sui canali digitali, che hanno linguaggi e dinamiche propri e diverse da tutti gli altri canali classici di comunicazione. La possibilità di avere in un’agenzia social una expertise come quella di Claudio ci permette anche di creare un ponte tra generazioni di marketer per crescere professionalmente, comprendere le nuove necessità del mercato e diventare consulenti sempre più efficaci”.

Anna Furlani nella unit Paid Social Advertising

Per strutturare un’offerta integrata e completa entra in Pulse Advertising Italia anche Anna Furlani, nuova Manager della unit Paid Social Advertising.

Appassionata di social e cinema, Furlani ha già lavorato in realtà di agenzia e di azienda e sviluppato una significativa esperienza nel mondo del social paid advertising, gestendo campagne pubblicitarie multi-country per grandi clienti principalmente nella industry Fashion & Luxury.

In Pulse Advertising si occuperà del perfetto social media mix per creare campagne ingaggianti e gestirà i budget dedicati alle attività di Paid Social Advertising.

Numeri in crescita e Osservatorio sul settore

Pulse Advertising dichiara che sta registrando risultati importanti in Italia grazie a una sostanziale ristrutturazione dell’agenzia e a una sapiente gestione nel difficile periodo pandemico, che ha permesso all’organico di crescere nel 2022 fino a raggiungere le 20 unità.

Il 2021 ha visto l'ingresso di clienti importanti permettendo all'agenzia di registrare, come detto, un fatturato di oltre 4 milioni di euro.

“Con l’ingresso in Pulse Advertising di Claudio Burchi e Anna Furlani il team di Pulse Advertising Italia si rafforza per poter gestire a 360 gradi progetti social importanti - conclude Paola Nanelli, Executive Director Italia di Pulse Advertising - e potenziare il valore di Pulse in Italia come punto di riferimento nel settore dell’influencer marketing. Un processo che abbiamo avviato lo scorso anno con l’istituzione del nuovo Osservatorio InSIdE (Influencers, Stories, Identities, Evolutions) promosso dalla divisione italiana di Pulse e condotto insieme a Uni Pavia ed Eumetra con l’obiettivo di fornire al settore nuovi strumenti per valutare in modo qualitativo e inedito influencer e community”.