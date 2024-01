Mistral, il 2024 è iniziato all’insegna del new business

Per Mistral l’anno parte con diversi nuovi clienti.

La divisione Social dell’agenzia guidata da Marco e Massimo Podestani beneficia di due nuovi incarichi: on board ci sono Italpepe, azienda italiana operativa nel mercato delle spezie in Italia ed emblema del Made in Italy all’estero, e Martina Re, realtà specializzata nell’asset e development management nell’ambito immobiliare. Per entrambe le realtà Mistral si occuperà di definire la strategia di comunicazione sulle properties social aziendali, con l’obiettivo di massimizzare la visibilità e aumentare la reputation online.

Due new entry anche nel reparto Media Relations. Sgambaro, storico pastificio veneto, affida a Mistral la gestione delle Media Relations. Sarà compito dell’agenzia

consolidare i rapporti con i media facendo leva sul percorso virtuoso che identifica la realtà vicentina. Allo stesso modo, Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche a conduzione familiare italiana, ha scelto Mistral come partner per mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i media attraverso un piano editoriale che consentirà di garantire copertura e rilevanza.

Anche nel 2024 si riconferma la collaborazione con Hero, specializzata in confetture e marmellate classiche e a ridotto contenuto calorico con Hero Light. Proprio per questa linea, Mistral si occuperà della gestione del progetto “Esperti della nutrizione” che prevede la preparazione e la divulgazione di materiali di approfondimento a medici nutrizionisti, dietologi, dietisti, personal trainer e operatori del settore.

Attività di field marketing sono programmate, nel corso dell’anno, per Corny, il brand di barrette ai cereali che farà tappa nelle piazze e nei centri più nevralgici di Milano con sampling di prodotto e codici sconto per aumentare la product awareness e il sell out di prodotto.