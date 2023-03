Il GAL Porta a Levante (Puglia) cerca un'agenzia per la comunicazione video a supporto del progetto 'Go - Fish’

Il valore stimato dell'incarico (spot del territorio, trasmissione tv e cortometraggi) è stimato in 117.704,91 euro (+ IVA)

Il GAL Porta a Levante, in attuazione del proprio Piano di Azione Locale, avvia una nuova indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare alla procedura finalizzata all’affidamento dei servizi di realizzazione di spot del territorio, trasmissione televisiva e cortometraggi nell'ambito del progetto 'Go - Fish’.

Uno degli obiettivi del Piano di Azione Locale del GAL Porta a Levante consiste nel sostenere, migliorare e sensibilizzare il settore della pesca locale e dei suoi protagonisti nel complesso percorso di adeguamento normativo, di educazione alla sostenibilità ambientale e di recupero e valorizzazione degli antichi sistemi di pesca e delle loro tradizioni.

Le attività che si intende affidare, dunque, sono finalizzate a promuovere il pescaturismo e l’ittiturismo presentandoli con le caratteristiche peculiari del territorio (l'area interessata dal Gal Porta a Levante ricade in una vasta area comprendente 42 comuni della Regione Puglia).

Le attività si articoleranno nella serie di interventi di seguito elencati:

spot del territorio e trasmissioni televisive;

direzione artistica prodotti audiovisivi;

cortometraggi sui prodotti della pesca artigianale e sull’intero patrimonio paesaggistico del territorio costiero del GAL.

Tutte le attività verranno svolte nell’ambito del territorio “eleggibile” del GAL: Comuni di Vernole, Melendugno, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso e Andrano.

La fine del contratto di affidamento è fissata al 30 giugno 2023. L’importo a base di gara stimato è pari a 117.704,91 euro, oltre IVA come per legge, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese generali sostenute dall’affidatario nell’esecuzione dei servizi.

Il suddetto importo è da intendersi ripartito come di seguito:

18.114,75 euro per lo spot del territorio e per le trasmissioni televisive;

16.393,44 euro a valere sull’attività di direzione artistica dei prodotti audiovisivi;

83.196,72 euro per la produzione di cortometraggi sui prodotti della pesca artigianale e sull’intero patrimonio paesaggistico del territorio costiero del GAL.

L’importo offerto dall’aggiudicatario resta invariabile per tutta la durata del contratto.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al protocollo generale del GAL entro le ore 12:00 del giorno 3 aprile 2023 (nell’avviso sono specificate le modalità di adesione).