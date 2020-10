Hellodì si riorganizza: nascono l’agenzia creativa Bloomind e la casa di produzione RedFir

Hellodì riorganizza le proprie attività e annuncia la nascita di due nuove realtà, spin off del gruppo: l’agenzia creativa Bloomind e la casa di produzione video RedFir.

Bloomind, si legge nella nota stampa, sarà il cuore creativo di Hellodì. L’agenzia entra nel mercato come la società del gruppo che struttura strategie di comunicazione fortemente orientate al digital e punta a realizzarle per garantire risultati numerici ai propri clienti. L’agenzia si occupa di campagne di comunicazione, gestione dei canali social e web, creazione di contenuti multimediali e attività di advisoring per la brand identity dei clienti.

“L’obiettivo di Bloomind è dare risalto alla vena creativa in comunicazione, abbinando la capacità di raggiungere grandi numeri nelle performance dei progetti digital. Un approccio che possiamo definire di creatività efficace”, dicono Stefania Pristerà e Francesco Dominelli, rispettivamente Creative director e Content director di Bloomind, già da qualche anno nell’organico di Hellodì.

La continua crescita di richieste per la realizzazione di contenuti video, e la proficua collaborazione con professionisti che hanno scelto il Digital Lab di Hellodì quale sede fertile per sinergie professionali, ha portato invece alla fondazione di RedFir. La nuova casa di produzione del gruppo Hellodì è guidata da Andrea Barosi, independent producer con anni di esperienza nel mondo della moda e della musica, e si occupa di produzioni live, editing e motion graphic, con una forte expertise in ambito digital. Decine i progetti già realizzati sia in autonomia sia insieme a Hellodì, dalla produzione di eventi live alla realizzazione di miniserie per canali digitali, fino alla realizzazione di cartoon in animazione e motion graphic.

Francesco Ferrari, co-founder (insieme ad Alex Ballato) e Ceo di Hellodì, afferma: “Abbiamo deciso di creare una casa di produzione interna per soddisfare tutte le esigenze dei nostri attuali clienti e conquistarne di nuovi. L’opportunità è stata generata da un insieme di elementi concomitanti: una rosa di collaboratori che si amplia, grazie all’esperienza di Andrea Barosi e alle competenze del suo team nella produzione video per eventi live e progetti di grande impatto, e il vantaggio di avere due studi di registrazione nella nostra sede a Milano”.

In questo contesto è stata necessaria una riorganizzazione del gruppo. Hellodì mantiene l’attività di concessionaria pubblicitaria, core business della società, con i team sales e account. Con l’area HelloMedia continua a operare nei settori dello sport, della musica e dell’entertainment, e al contempo ora allarga i suoi orizzonti offrendo da oggi nuovi servizi interni grazie a Bloomind e RedFir.